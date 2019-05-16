Работа центробанков Беларуси и России позволила унифицировать принципы валютного регулирования - Румас

Источник материала: Интерфакс

Совместная работа центральных банков Беларуси и России позволила в значительной степени унифицировать принципы монетарного и валютного регулирования, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, слова которого приводит государственное агентство БелТА .

На торжественном заседании Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России премьер-министр отметил, что заседания Межбанковского валютного совета за 20 лет стали значимой площадкой конструктивного диалога, обмена мнениями, обсуждения актуальных вопросов состояния как банковских систем, так и реализации денежно-кредитных политик двух стран

"Совместная работа центральных банков позволила в значительной степени унифицировать принципы монетарного и валютного регулирования, взвесить подходы по минимизации внешних рисков финансовой стабильности", - сказал Румас.

Руководитель белорусского правительства обратил внимание, что в Беларуси в последние несколько лет проводится планомерная работа по либерализации валютного законодательства и дедолларизации экономики.

"Эти меры направлены на укрепление доверия к нашей национальной валюте и повышение устойчивости денежно-кредитной системы, росту инвестиционной привлекательности финансового и банковского сектора и выход в итоге на качественно иной уровень экономического развития", - добавил он.

Румас подчеркнул, что Беларусь заинтересована в стратегическом партнерстве и открыта к решению актуальных вопросов в финансовой, денежной сферах, включая рынок ценных бумаг и страховой рынок. Премьер выразил уверенность, что дальнейшая деятельность совета также будет способствовать укреплению сотрудничества между центральными банками Беларуси и России и внесет весомый вклад в дальнейшее успешное развитие и расширение двустороннего взаимодействия.

Местом проведения 50-го заседания Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России стал Гомель. Участие в нем приняли председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, представители центральных банков двух стран. Межбанковский валютный совет Национального банка Беларуси и Центрального банка России создан в ноябре 1999 года. Основными задачами совета являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.