Представителей РФ не пригласили на инаугурацию Зеленского

«Российская Федерация не была приглашена на эти мероприятия. Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами», — сообщила она.





Участие в инаугурации уже подтвердили президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и помощник генсека НАТО.





Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала приглашение от Киева и он не знает, будет ли Владимир Путин входить в контакт с избранным президентом Украины после его инаугурации.





Напомним, 20 мая пройдет торжественное заседание Верховной рады, на котором Владимир Зеленский принесет присягу и вступит в должность. Сам же Зеленский настаивал на проведении инаугурации 19 мая. В команде нового президента Украины обещали устроить какие-то «фишечки» на церемонии, там отметили, что такой инаугурации еще не было.



