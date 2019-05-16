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Представителей РФ не пригласили на инаугурацию Зеленского

17.05.2019 21:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представителей России не пригласили на инаугурацию президента Владимира Зеленского, сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерину Зеленко.

«Российская Федерация не была приглашена на эти мероприятия. Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами», — сообщила она.

Участие в инаугурации уже подтвердили президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и помощник генсека НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала приглашение от Киева и он не знает, будет ли Владимир Путин входить в контакт с избранным президентом Украины после его инаугурации.

Напомним, 20 мая пройдет торжественное заседание Верховной рады, на котором Владимир Зеленский принесет присягу и вступит в должность. Сам же Зеленский настаивал на проведении инаугурации 19 мая. В команде нового президента Украины обещали устроить какие-то «фишечки» на церемонии, там отметили, что такой инаугурации еще не было.


 
 
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Представителей России не пригласили на инаугурацию президента Владимира Зеленского, сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-секретаря Министерства...
 
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