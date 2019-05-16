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У Зеленского рассказали о порядке инаугурации. Пройдет традиционно и без банкета

17.05.2019 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник будущий президент побывает в Верховной Раде, Мариинском дворце и администрации президента.


Владимир Зеленский

 Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает УНН со ссылкой на советника Зеленского Дмитрия Разумкова.
"Будет сначала в Раде инаугурационная речь, перед этим президент будет вступать в свои конституционные права и обязанности, принимать присягу", - отметил Разумков.

После этого, по его словам, будут проводиться мероприятия в Мариинском дворце, где Зеленский встретится с международными делегациями.

"Затем президент отправится на свое рабочее место на Банковую и приступит к выполнению своих функциональных обязанностей", - добавил Разумков.

Никаких других мероприятий, по словам Разумкова, не планируется.

Как известно, Верховная Рада назначила инаугурацию на 20 мая. 



 
 
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В понедельник будущий президент побывает в Верховной Раде, Мариинском дворце и администрации президента.
 
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