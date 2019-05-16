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У Зеленского рассказали о порядке инаугурации. Пройдет традиционно и без банкета
Источник материала: Партизан
В понедельник будущий президент побывает в Верховной Раде, Мариинском дворце и администрации президента.
Владимир Зеленский
Об этом в пятницу, 17 мая,
"Будет сначала в Раде инаугурационная речь, перед этим президент будет вступать в свои конституционные права и обязанности, принимать присягу", - отметил Разумков.
После этого, по его словам, будут проводиться мероприятия в Мариинском дворце, где Зеленский встретится с международными делегациями.
"Затем президент отправится на свое рабочее место на Банковую и приступит к выполнению своих функциональных обязанностей", - добавил Разумков.
Никаких других мероприятий, по словам Разумкова, не планируется.
Как известно, Верховная Рада назначила инаугурацию на 20 мая.
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В понедельник будущий президент побывает в Верховной Раде, Мариинском дворце и администрации президента.
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