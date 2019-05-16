У Зеленского рассказали о порядке инаугурации. Пройдет традиционно и без банкета





Владимир Зеленский





сообщает УНН со ссылкой на советника Зеленского Дмитрия Разумкова. Об этом в пятницу, 17 мая,УНН со ссылкой на советника Зеленского Дмитрия Разумкова.

"Будет сначала в Раде инаугурационная речь, перед этим президент будет вступать в свои конституционные права и обязанности, принимать присягу", - отметил Разумков.





После этого, по его словам, будут проводиться мероприятия в Мариинском дворце, где Зеленский встретится с международными делегациями.





"Затем президент отправится на свое рабочее место на Банковую и приступит к выполнению своих функциональных обязанностей", - добавил Разумков.





Никаких других мероприятий, по словам Разумкова, не планируется.





Как известно, Верховная Рада назначила инаугурацию на 20 мая.







