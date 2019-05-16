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Иностранцам в Беларуси разрешат владеть земельными участками

17.05.2019 20:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иностранцам и лицам без гражданства в Беларуси могут разрешить оформлять в собственность или пожизненное наследуемое владение земельные участки и их доли.



 Это предусмотрено проектом закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь о земле», который накануне депутаты приняли в первом чтении, сообщает БелТА.

Сейчас проблемными остаются ситуации, когда имущество, в том числе земельные участки, переходят в собственность или пожизненное наследуемое владение одновременно гражданину Беларуси и иностранцу или лицу без гражданства.


 
 
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Иностранцам и лицам без гражданства в Беларуси могут разрешить оформлять в собственность или пожизненное наследуемое владение земельные участки и их доли.
 
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