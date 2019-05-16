Иностранцам в Беларуси разрешат владеть земельными участками









сообщает БелТА. Это предусмотрено проектом закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь о земле», который накануне депутаты приняли в первом чтении,БелТА.





Сейчас проблемными остаются ситуации, когда имущество, в том числе земельные участки, переходят в собственность или пожизненное наследуемое владение одновременно гражданину Беларуси и иностранцу или лицу без гражданства.



