Улица, которой нет. В Лиде семья третий год страдает без элементарной транспортной инфраструктуры

Источник материала: Lida.Info





Вот уже третий год семья Пилинко из Лиды пытается решить вопрос отсутствия дороги к своему новому частному дому. То, что у них под окнами проходит улица Липеньская, видно только на бумаге. В реальности это всего лишь колея, выдавленная колесами автомобилей в топком глиняном грунте. Люди стучатся в разные двери, а проблема не решается.

Участок для строительства дома семья Пилинко из Лиды получила 9 лет назад как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Стройку родители двух детей закончили, вложившись в установленные государством нормативные сроки. Заселились более 2 лет назад. Были уверены, что за прокладкой минимальной инфраструктуры дело не станет — как это и предусмотрено законодательством. Но вот уже третий год многострадальные 500 метров от асфальтированной трассы до дома по глине превращаются для обладателей собственного дома в настоящее испытание. Тем более что хозяйке Ольге Пилинко часто приходится обходиться без помощи супруга, который занят в дальних поездках:

— Был случай: завалило нашу улицу снегом зимой. В ЖКХ и аварийных службах мне сказали, что нашей улицы… нет. То есть раз она не проложена, то и обслуживать ее не надо. А нам как быть? Сама взяла лопату и расчистила. С осени и до поздней весны к нам не может доехать педиатр. Для того чтобы вызвать врача, я еду с больным ребенком «в город» к маме и уже на ее адрес вызываю медиков. Мы писали в райисполком, но нам приходили отписки: сделаем дорогу, когда будут проложены коммуникации к 80 процентам домов на улице. А если они никогда не будут сданы — нам как жить? Да многие и не заканчивают строительство, потому что видят, как мы тут мучаемся! Здесь же все в основном с детьми участки брали.





Прокомментировать сложившуюся ситуацию взялась начальник отдела архитектуры и строительства Лидского райисполкома Анна Пятаева:

— Нам постоянно поступают обращения жителей микрорайонов индивидуальной жилой застройки по вопросу строительства проездов. На сегодня необходимо построить около 30 километров таких дорог. Райисполком рассматривал вопрос строительства улицы Липеньской в 2018 году, но дополнительные средства на эти цели выделены не были. После определения источников и размеров финансирования в 2019 году вопрос о строительстве улицы Липеньской будет рассмотрен в первую очередь.