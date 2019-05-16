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«Пламя мира» и олимпийские чемпионы: НОК присоединился к «Ночи музеев-2019»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 мая Национальный олимпийский комитет в очередной раз присоединился к акции «Ночь музеев», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь представили коллекцию факелов, спортивную экипировку, олимпийские награды и другие уникальные предметы. Попробовать себя в легкоатлетических дисциплинах, стрельбе и посетить интерактивные зоны смогли гости музея. Акцию посетили и известные белорусские спортсмены.
Виктория Меннанова, пресс-секретарь НОК Беларуси:
К слову, накануне вторых Европейских игр в НОК появилась новая экспозиция. Она рассказывает об историю Игр. А прочувствовать атмосферу приближающегося праздника помогли символика, талисман Лисенок Лесик и факел «Пламени мира».
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Новости Беларуси. 17 мая Национальный олимпийский комитет в очередной раз присоединился к акции «Ночь музеев», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ....
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