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«Пламя мира» и олимпийские чемпионы: НОК присоединился к «Ночи музеев-2019»

17.05.2019 21:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 мая Национальный олимпийский комитет в очередной раз присоединился к акции «Ночь музеев», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Пламя мира» и олимпийские чемпионы: НОК присоединился к «Ночи музеев-2019»

Здесь представили коллекцию факелов, спортивную экипировку, олимпийские награды и другие уникальные предметы. Попробовать себя в легкоатлетических дисциплинах, стрельбе и посетить интерактивные зоны смогли гости музея. Акцию посетили и известные белорусские спортсмены.

«Пламя мира» и олимпийские чемпионы: НОК присоединился к «Ночи музеев-2019»

Виктория Меннанова, пресс-секретарь НОК Беларуси:
Сегодня у нас в гостях будут олимпийские чемпионы Владимир Каминский, Янина Провалинская-Корольчик, а так же чемпионка первых Европейских игр 2015 года в городе Баку Василиса Марзалюк и дзюдоистка Марина Слуцкая.

«Пламя мира» и олимпийские чемпионы: НОК присоединился к «Ночи музеев-2019»

К слову, накануне вторых Европейских игр в НОК появилась новая экспозиция. Она рассказывает об историю Игр. А прочувствовать атмосферу приближающегося праздника помогли символика, талисман Лисенок Лесик и факел «Пламени мира».

«Пламя мира» и олимпийские чемпионы: НОК присоединился к «Ночи музеев-2019»
 
 
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Новости Беларуси. 17 мая Национальный олимпийский комитет в очередной раз присоединился к акции «Ночь музеев», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ....
 
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