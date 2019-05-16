В МИД РФ обещают не оставить без ответа расширение антироссийских санкций США

Источник материала: Интерфакс

В Москве не оставят без ответа расширение Вашингтоном антироссийских санкций, под которые попал отряд спецназначения "Терек", заявляют в МИД РФ.

"Разумеется, не оставим без ответа этот выпад против российских граждан. Властям США стоит задуматься, что их конфронтационное поведение не принесет никакой пользы. Оно лишь ведет к повышению напряженности в мире", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, распространенном в пятницу.

"Обращает на себя внимание также момент, выбранный для введения санкций. Прошло всего два дня после визита в Россию Госсекретаря США, и в Вашингтоне предприняли новый враждебный шаг. Там будто спешат свести на нет позитивную тональность состоявшихся переговоров и самим себе доказать собственную антироссийскую заряженность", - отмечают в МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркивают, что "это глубоко ущербная и контрпродуктивная линия, не позволяющая выводить двусторонние отношения из тупика".

Там отметили, что "США продолжают попытки оказывать на Россию санкционное давление, полагая, что такими методами от российской стороны можно чего-то добиться. При этом Вашингтон лишь выставляет себя в неблаговидном свете произвольным подведением под американские санкции, наряду с рядом российских граждан, специального отряда быстрого реагирования Росгвардии "Терек".

"Данное подразделение, дислоцированное в Чеченской Республике, известно заслугами в борьбе с террористическими группировками. Его бойцы постоянно рискуют жизнями ради безопасности не только России, но и других государств, ведь терроризм и криминал не знают границ. Кому в таком случае пособничают США, пытаясь помешать усилиям по противостоянию международным террористам и бандитам? Ответ очевиден", - говорится в комментарии.

Накануне власти США в рамках действия "закона Магнитского" внесли в санкционные списки пять граждан РФ, а также специальное подразделение СОБР "Терек". В частности, в список лиц, подпавших под санкции, включен командир СОБРа "Терек" Абузайд Висмурадов. Также санкции введены против бывшего начальника исправительной колонии № 7 Сергея Коссиева, Геннадия Карлова, Руслана Геремеева и Елены Трикули.

В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил "Интерфаксу", что авторы санкционного списка бойцов СОБР "Терек" будут включены в аналогичные "черные списки" Чеченской республики.

В США "закон Магнитского", названный в честь скончавшегося в следственном изоляторе в 2009 году российского юриста Сергея Магнитского, был подписан экс-президентом Бараком Обамой в 2012 году, он позволяет вводить санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека.

В 2016 году конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в основе так называемого "акта Магнитского", предусматривающего пакет антироссийских санкций, лежат политические игры.