ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В МИД РФ обещают не оставить без ответа расширение антироссийских санкций США

17.05.2019 21:57 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В Москве не оставят без ответа расширение Вашингтоном антироссийских санкций, под которые попал отряд спецназначения "Терек", заявляют в МИД РФ.

"Разумеется, не оставим без ответа этот выпад против российских граждан. Властям США стоит задуматься, что их конфронтационное поведение не принесет никакой пользы. Оно лишь ведет к повышению напряженности в мире", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, распространенном в пятницу.

"Обращает на себя внимание также момент, выбранный для введения санкций. Прошло всего два дня после визита в Россию Госсекретаря США, и в Вашингтоне предприняли новый враждебный шаг. Там будто спешат свести на нет позитивную тональность состоявшихся переговоров и самим себе доказать собственную антироссийскую заряженность", - отмечают в МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркивают, что "это глубоко ущербная и контрпродуктивная линия, не позволяющая выводить двусторонние отношения из тупика".

Там отметили, что "США продолжают попытки оказывать на Россию санкционное давление, полагая, что такими методами от российской стороны можно чего-то добиться. При этом Вашингтон лишь выставляет себя в неблаговидном свете произвольным подведением под американские санкции, наряду с рядом российских граждан, специального отряда быстрого реагирования Росгвардии "Терек".

"Данное подразделение, дислоцированное в Чеченской Республике, известно заслугами в борьбе с террористическими группировками. Его бойцы постоянно рискуют жизнями ради безопасности не только России, но и других государств, ведь терроризм и криминал не знают границ. Кому в таком случае пособничают США, пытаясь помешать усилиям по противостоянию международным террористам и бандитам? Ответ очевиден", - говорится в комментарии.

Накануне власти США в рамках действия "закона Магнитского" внесли в санкционные списки пять граждан РФ, а также специальное подразделение СОБР "Терек". В частности, в список лиц, подпавших под санкции, включен командир СОБРа "Терек" Абузайд Висмурадов. Также санкции введены против бывшего начальника исправительной колонии № 7 Сергея Коссиева, Геннадия Карлова, Руслана Геремеева и Елены Трикули.

В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил "Интерфаксу", что авторы санкционного списка бойцов СОБР "Терек" будут включены в аналогичные "черные списки" Чеченской республики.

В США "закон Магнитского", названный в честь скончавшегося в следственном изоляторе в 2009 году российского юриста Сергея Магнитского, был подписан экс-президентом Бараком Обамой в 2012 году, он позволяет вводить санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека.

В 2016 году конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в основе так называемого "акта Магнитского", предусматривающего пакет антироссийских санкций, лежат политические игры.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве не оставят без ответа расширение Вашингтоном антироссийских санкций, под которые попал отряд спецназначения "Терек", заявляют в МИД РФ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское "Динамо" снова ищет главного тренера. Контракт с Андриевским сорвался
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика