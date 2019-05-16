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Минское "Динамо" снова ищет главного тренера. Контракт с Андриевским сорвался
Источник материала: Интерфакс
ХК "Динамо-Минск" находится в активном поиске нового главного тренера. Александр Андриевский, подписание контракта с которым анонсировалось ранее, не пришел к соглашению с руководством белорусского клуба.
Басков заверил, что клуб намерен в ближайшее время закрыть вакансию главного тренера, которая является ключевой в подготовке к новому сезону.
"В сфере нашего внимания и интересов — около десяти кандидатур, причем Андриевский по-прежнему среди них. Переговоры по всем направлениям продолжаются", — сказал он.
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ХК "Динамо-Минск" находится в активном поиске нового главного тренера. Александр Андриевский, подписание контракта с которым анонсировалось ранее, не пришел к...
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