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Минское "Динамо" снова ищет главного тренера. Контракт с Андриевским сорвался

17.05.2019 21:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ХК "Динамо-Минск" находится в активном поиске нового главного тренера. Александр Андриевский, подписание контракта с которым анонсировалось ранее, не пришел к соглашению с руководством белорусского клуба.

Минское "Динамо" снова ищет главного тренера. Контракт с Андриевским сорвался
"Переговоры с Александром Леонидовичем, которые мы вели до последнего момента, не увенчались подписанием контракта. Камнем преткновения является принцип формирования состава, на который мнения у менеджмента клуба и тренера расходятся, в частности, по вопросу количества легионеров. Особенно в свете возможного перехода ведущих белорусских игроков в топ-клубы КХЛ", - объяснил ситуацию генеральный менеджер ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Басков, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Басков заверил, что клуб намерен в ближайшее время закрыть вакансию главного тренера, которая является ключевой в подготовке к новому сезону.

"В сфере нашего внимания и интересов — около десяти кандидатур, причем Андриевский по-прежнему среди них. Переговоры по всем направлениям продолжаются", — сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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ХК "Динамо-Минск" находится в активном поиске нового главного тренера. Александр Андриевский, подписание контракта с которым анонсировалось ранее, не пришел к...
 
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