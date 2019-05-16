Источник материала: Интерфакс

ХК "Динамо-Минск" находится в активном поиске нового главного тренера. Александр Андриевский, подписание контракта с которым анонсировалось ранее, не пришел к соглашению с руководством белорусского клуба.



"Переговоры с Александром Леонидовичем, которые мы вели до последнего момента, не увенчались подписанием контракта. Камнем преткновения является принцип формирования состава, на который мнения у менеджмента клуба и тренера расходятся, в частности, по вопросу количества легионеров. Особенно в свете возможного перехода ведущих белорусских игроков в топ-клубы КХЛ", - объяснил ситуацию генеральный менеджер ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Басков, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Басков заверил, что клуб намерен в ближайшее время закрыть вакансию главного тренера, которая является ключевой в подготовке к новому сезону.

"В сфере нашего внимания и интересов — около десяти кандидатур, причем Андриевский по-прежнему среди них. Переговоры по всем направлениям продолжаются", — сказал он.