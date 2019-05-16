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Воздушное такси представили в Мюнхене: видеофакт
Источник материала: СТВ
Новости Германии. Будущее продемонстрировали в Германии: в Мюнхене представили прототип воздушного такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У аппарата 36 электрических реактивных двигателей. Благодаря этому он взлетает и приземляется строго вертикально. Чудо-машина рассчитана на пять пассажиров и способна преодолеть 300 километров за час.
Управляют летательным аппаратом с земли. Первые испытания стартапа прошли успешно.
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Новости Германии. Будущее продемонстрировали в Германии: в Мюнхене представили прототип воздушного такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У...
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