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В 2019 году Минфин выплатит долг Светлогорского целлюлозного комбината китайскому банку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правительство окажет помощь Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Долг по кредиту китайскому Эксимбанку в 2019 году выплатит Минфин. А с 2020-го, после ввода в строй нового завода по выпуску беленой целлюлозы, предприятие будет в состоянии обслуживать кредитные линии самостоятельно.
Напоминаем: реализация крупнейшего инвестиционного проекта стоимостью почти 770 миллионов долларов в Светлогорске должна была завершиться еще четыре года назад. Однако из-за возникших разногласий с генподрядчиком сроки строительства не раз переносились.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Сейчас завод беленой целлюлозы работает в режиме пуско-наладки. Окончательный запуск производства запланирован на конец 2019 года. Специалисты обещают: при 100 % загрузке технологических линий исчезнет и специфический запах, на который не первый месяц жалуются жители Светлогорска.
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Новости Беларуси. Правительство окажет помощь Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Долг по кредиту...
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