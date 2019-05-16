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В 2019 году Минфин выплатит долг Светлогорского целлюлозного комбината китайскому банку

17.05.2019 22:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство окажет помощь Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году Минфин выплатит долг Светлогорского целлюлозного комбината китайскому банку

Долг по кредиту китайскому Эксимбанку в 2019 году выплатит Минфин. А с 2020-го, после ввода в строй нового завода по выпуску беленой целлюлозы, предприятие будет в состоянии обслуживать кредитные линии самостоятельно.

В 2019 году Минфин выплатит долг Светлогорского целлюлозного комбината китайскому банку

Напоминаем: реализация крупнейшего инвестиционного проекта стоимостью почти 770 миллионов долларов в Светлогорске должна была завершиться еще четыре года назад. Однако из-за возникших разногласий с генподрядчиком сроки строительства не раз переносились.

В 2019 году Минфин выплатит долг Светлогорского целлюлозного комбината китайскому банку

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
К сожалению, нам не удается в последнее время договориться с китайским генподрядчиком, чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами вводил этот завод в эксплуатацию. Мы вводим завод в эксплуатацию своими силами. Учитывая, что срок ввода затянулся – мы с пониманием относимся к этому – принято решение о предоставлении отсрочки на один год предприятию. Для нас сегодня важно, чтобы крупное предприятие работало и обеспечивало выручку в страну более 300 миллионов долларов в год.

В 2019 году Минфин выплатит долг Светлогорского целлюлозного комбината китайскому банку

Сейчас завод беленой целлюлозы работает в режиме пуско-наладки. Окончательный запуск производства запланирован на конец 2019 года. Специалисты обещают: при 100 % загрузке технологических линий исчезнет и специфический запах, на который не первый месяц жалуются жители Светлогорска.
 
 
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Новости Беларуси. Правительство окажет помощь Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Долг по кредиту...
 
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