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Игорь Ляшенко: по заверениям российской стороны в семидневный срок одна нитка нефтепровода на Адамово заработает
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экспорт белорусской нефти в сторону польского Адамово может возобновиться уже через неделю. На это рассчитывают в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сроки восстановления нефтетранспортной системы, вышедшей из строя из-за некачественной российской нефти, специалисты двух стран обсудили 16 мая в Москве.
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
При этом назвать сроки начала поставок нефти по ветке, ведущей на белорусский «Нафтан», сегодня российские партнеры не готовы. Остается открытым вопрос и о реальном ущербе, понесенном белорусскими НПЗ. Не исключено, что последствия «ядовитой нефти» будут напоминать о себе еще как минимум год.
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Игорь Ляшенко: по заверениям российской стороны в семидневный срок одна нитка нефтепровода на Адамово заработает
Новости Беларуси. Экспорт белорусской нефти в сторону польского Адамово может возобновиться уже через неделю. На это рассчитывают в правительстве, сообщили в...
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