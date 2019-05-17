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Эльвира Набиуллина: нам очень важно понимать, что происходит в Беларуси, учитывая, как связаны наши экономики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 80 % процентов взаимных расчетов Беларусь и Россия осуществляют в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Курс на «дедолларизацию» экономик дает ощутимые результаты. Солидарность в этом высказали главы нацбанков двух стран на встрече в Гомеле. 17 мая здесь прошло заседание Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России:
В ходе заседания стороны обсудили платежный баланс и международную инвестиционную позицию Союзного государства, а также внешние риски финансовой стабильности.
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Эльвира Набиуллина: нам очень важно понимать, что происходит в Беларуси, учитывая, как связаны наши экономики
Новости Беларуси. 80 % процентов взаимных расчетов Беларусь и Россия осуществляют в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курс на...
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