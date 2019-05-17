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Эльвира Набиуллина: нам очень важно понимать, что происходит в Беларуси, учитывая, как связаны наши экономики

17.05.2019 23:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 80 % процентов взаимных расчетов Беларусь и Россия осуществляют в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эльвира Набиуллина: нам очень важно понимать, что происходит в Беларуси, учитывая, как связаны наши экономики

Курс на «дедолларизацию» экономик дает ощутимые результаты. Солидарность в этом высказали главы нацбанков двух стран на встрече в Гомеле. 17 мая здесь прошло заседание Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России.

Эльвира Набиуллина: нам очень важно понимать, что происходит в Беларуси, учитывая, как связаны наши экономики

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
Для нас очень важен опыт банка России – очень успешный опыт – по переходу на таргетирование инфляции, обеспечение макроэкономической стабильности на этой основе. И в целом обеспечение экономического роста – устойчивого, долгосрочного роста.

Эльвира Набиуллина: нам очень важно понимать, что происходит в Беларуси, учитывая, как связаны наши экономики

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России:
Нам очень важно понимать, что происходит в Беларуси, учитывая взаимную торговлю большую между нашими странами, то, как связаны наши экономики. Поэтому вопросы денежно-кредитной политики, конечно, и дальше будут оставаться в фокусе нашего внимания.

Эльвира Набиуллина: нам очень важно понимать, что происходит в Беларуси, учитывая, как связаны наши экономики

В ходе заседания стороны обсудили платежный баланс и международную инвестиционную позицию Союзного государства, а также внешние риски финансовой стабильности.
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 80 % процентов взаимных расчетов Беларусь и Россия осуществляют в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курс на...
 
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