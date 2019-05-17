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Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

17.05.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…
Более подробно читайте в районной газете.Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…
Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал…

 
 
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Во  дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел  Потемкинский бал… Более подробно читайте в районной газете.
 
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