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Во дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел Потемкинский бал…
17.05.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Во дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел Потемкинский бал…
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Во дворце Потемкина, в рамках международной акции «Ночь музеев», прошел Потемкинский бал… Более подробно читайте в районной газете.
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