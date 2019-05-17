В Вороново вручили «Золотую лиру-2019» (Фото)

Источник материала: Вороновская газета





Ежегодная церемония награждения «Золотая лира» под занавес рабочей недели собрала в зале Вороновского районного центра культуры и народного творчества почитателей музыкального, песенного и танцевального творчества. Она призвана подвести итоги и вспомнить важные события в культурной жизни района в ушедшем году, отметить лучших исполнителей, творческие коллективы и студии, а также поблагодарить спонсоров, единомышленников и зрителей.



































Сотня сотканных покрывал — и ни одного одинакового. Самые настоящие произведения искусства создает хранительница нематериального культурного наследия нашей страны Станислава Викентьевна Михно. Земляки поздравляют ее с очередной наградой — в номинации «Хранитель наследия». А вот Юрий Юзвик только открыл счет в своей коллекции «Золотых лир» победой в номинации «Солист года» за чувственную и проникновенную манеру исполнения. «За профессиональное мастерство» и умение вдохновлять коллег и людей других профессий отмечена художественный руководитель Начского культурно-краеведческого центра Данута Крень. Культура уже давно стала для нее не работой, а жизнью. Более десяти лет в творческом полете находится хор ветеранов труда «Земляки». Претендующий на почетное звание «народный» коллектив свято чтит традиции, является хранителем и продолжателем народно-певческой культуры, за что и удостоен награды «За верность традициям». Особую признательность педагогическому коллективу и учащимся Вороновской средней школы «За многолетнее сотрудничество» символизировала «Золотая лира» в руках директора учебного учреждения Валерия Волынца. «Артистом года» признан Юрий Стрелинский, талантливый музыкант, начинающий певец, немного танцор, в общем, настоящий артист.



































— Лауреат I степени открытого регионального фестиваля-конкурса «Шанс», II степени открытого областного фестиваля-конкурса талантов «Радуга», I степени республиканского фестиваля-конкурса детского искусства «Львенок» Сергей Сухоцкий! — объявил ведущий следующего номинанта. Воспитанник Вороновской детской школы искусств отмечен как «Юное дарование».

Неизменным участником всех концертов и мероприятий, обладателем многочисленных наград, а в этот раз и «Золотой лиры» в номинации «За творческое сотрудничество», является хореографический коллектив «Ровесник» под руководством Элеоноры Дробышевской.

Первый выход на большую сцену Дмитрий Каминский сделал именно в районном центре культуры и покорил зрителя детской непосредственностью. Шло время, мальчишка рос, крепчал как физически, так и творчески. В этот вечер парню вручили лиру в номинации «Юность, творчество, талант». Лечит и шагает «С песней по жизни» вокальная группа медиков «Чародейки» из Вороновской центральной районной больницы. Их голоса, несомненно, имеют терапевтические свойства. «Идейным вдохновителем» за своевременные подсказки, творческий потенциал названа заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи Вороновского райисполкома Лилия Сидорович. В очередной раз дуэтом вышли на сцену номинанты «Золотой лиры-2019» — Татьяна Пашкелевич и Сергей Криворучко.



































































Красочным и ароматным становится каждый праздник благодаря спонсорской помощи салона «Цеточный дворик». В номинации «Спонсор года» благодарили индивидуального предпринимателя Наталью Гришко. А за поддержку артистов — «Зрителя года» — коллектив Вороновского государственного профессионально-технического колледжа сельскохозяйственного производства. Информационное сопровождение всех районных культурных мероприятий оказывает районка, а лучшие их моменты сохраняются в кадрах моего коллеги Олега Бельского, который отмечен в номинации «Мастер объектива».

Алексея Бурча с наградой «Ведущий года» в финальном аккорде «Золотой лиры» поздравил его соведущий Дмитрий Бигонь.











































































































Галина ШЛЕМПО.