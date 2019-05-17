«40 тонн картошки и деревенское сало — секреты успеха кореличских спортсменов». В Кореличах «Ночь музеев» собрала любителей спорта (фото)

Источник материала: Полымя

17 мая Кореличский районный краеведческий музей собрал гостей на тематическую акцию «Ночь музеев-2019», приуроченную к II Европейским играм.





Большой популярностью у гостей и участников праздника пользовалась фотозона с изображением символа Европейских игр — лисенка Лесика.





Спортивный флэшмоб «Мы выбираем жизнь!», в котором приняли участие работники Центра социального обслуживания Кореличского района и любители скандинавской ходьбы из райцентра, состоялся прямо под открытым небом.





Выставка «Спорт — высокое искусство», посвященная прославленным спортсменам не только Республики Беларусь, но и Кореличского района, собрала в зале районного краеведческого музея немало посетителей. Пришли на торжественное открытие выставки и близкие люди наших bvtybns[ спортсменов. Так, мама чемпиона Беларуси и Европы по легкой атлетике Артема Логиша Светлана Алексеевна рассказала о том, что сын со школьной скамьи очень любил бег. «Артем постоянно бегал на школьном стадионе, — говорит она. — Никто его к этому не принуждал, просто ему это нравилось. И дома он всегда был старательный. Каждый год мы собирали урожай в 40 тонн картошки, которую нужно было перебрать, собрать в мешки, отнести в подвал».





Родные мастера спорта международного класса, известного боксера Алексея Алфёрова, дедушка Иван Иванович и бабушка Нина Ивановна, с особой теплотой вспоминают первого тренера внука — Ивана Дёмушкина. «Именно он смог разглядеть в Лёше будущего чемпиона, — говорит Иван Иванович. — Да и внук, конечно, старался. Мы в него очень верили». На вопрос о том, какие гастрономические предпочтения были у внука в детстве, Иван Иванович ответил: «Деревенское сало, картошка и зелень со своего огорода».

















Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома, председатель Кореличской РО РО «Белорусский союз женщин» Инна Санчук поблагодарила родных наших известных спортсменов-земляков и подарила им цветы.













«Ночь музеев» продолжили участники Кореличского районного молодежного спортивного клуба «Белый тигр».













Финальным аккордом праздника стала концертная программа.













А в это время старшеклассники с азартом играли в квест-игру на спортивную тему.









Инна ЛЕЙКО

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