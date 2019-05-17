Арестован главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя отдела анестезиологии и реанимации РНПЦ трансплантации органов и тканей Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии (бывшая 9-я больница) Александра Дзядзько.

Медика задержали за взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Сообщается о том, что Дзядзько вызвали в Комитет Госбезопасности на допрос 15 мая. С допроса доктор наук уже не вернулся.

Пресс-служба КГБ пока данную информацию не комментирует.

Александр Дзядзько был назначен заведующим отделением анестезиологии 9-й ГКБ в 1999 году. Анестезиолог был в команде врачей, которые впервые в Беларуси в 2008 году выполнили операцию по пересадке печени.

В 2016 году Александр Дзядзько вместе с коллегами был отмечен Государственной премией за разработку и внедрение технологий трансплантации органов у детей и взрослых.

В январе этого года Александр Дзядзько был в группе ученых, которым дипломы доктора наук вручил лично Александр Лукашенко. Докторскую анестезиолог написал в 2018 и она была признана одной из лучших в стране.