ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арестован главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава

17.05.2019 19:06 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя отдела анестезиологии и реанимации РНПЦ трансплантации органов и тканей Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии (бывшая 9-я больница) Александра Дзядзько.

Медика задержали за взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Сообщается о том, что Дзядзько вызвали в Комитет Госбезопасности на допрос 15 мая. С допроса доктор наук уже не вернулся.

Пресс-служба КГБ пока данную информацию не комментирует.

Александр Дзядзько был назначен заведующим отделением анестезиологии 9-й ГКБ в 1999 году. Анестезиолог был в команде врачей, которые впервые в Беларуси в 2008 году выполнили операцию по пересадке печени. 

В 2016 году Александр Дзядзько вместе с коллегами был отмечен Государственной премией за разработку и внедрение технологий трансплантации органов у детей и взрослых.

В январе этого года Александр Дзядзько был в группе ученых, которым дипломы доктора наук вручил лично Александр Лукашенко. Докторскую анестезиолог написал в 2018 и она была признана одной из лучших в стране.

Напомним, что 10 июля 2018 года стало известно, что задержаны замминистра Игорь Лосицкий и директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий. После этого по делу медиков были задержаны десятки человек, суды над ними идут до сих пор.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя отдела анестезиологии и реанимации РНПЦ трансплантации органов и тканей Минского НПЦ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трагедия в Шереметьево: стало известно о новых нарушениях экипажа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика