







сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе Мингорисполкома. В Лошицкой усадьбе 18 мая начинаются «Майские музыкальные вечера» — концерты классической музыки, где исполнят популярные произведения композиторов прошлых эпох,корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе Мингорисполкома.





Три субботы подряд в усадебном доме Лошицкого усадебно-паркового комплекса ожидают желающих окунуться в атмосферу классического музыкального салона XIX века. Гости смогут услышать изысканные вокальные и лирические произведения С. Монюшко, проникновенно тонкую музыку П. Чайковского, Э. Грига, К. Дебюсси, М. Бруха, романсы на стихи А. Пушкина. В концертах примут участие солисты Белорусского государственного академического музыкального театра, Белорусской государственной филармонии, учащиеся и преподаватели Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки.





Первая концертная программа «В тенистых аллеях старого парка» 18 мая станет частью международной акции «Ночь музеев» и начнется в 18:30.





25 мая гостей Лошицкой усадьбы ожидает программа «В сиянье теплых майских дней» (начало в 18:00), а завершит цикл 1 июня программа «Эти летние ночи» (начало в 18:00).



