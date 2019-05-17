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Белорусский банк создал картинную галерею в Instagram

17.05.2019 21:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Приорбанк» создал в Instagram галерею картин современных белорусских художников из корпоративного собрания банка, которое он формирует на протяжении 30 лет.


Фрагмент картины Василия Мартынчука «Чаша согласия». Источник: Instagram

Профиль @art_by_prior объединил современных авторов, которые вместе образуют яркую палитру белорусской живописи. Среди них – Май Данциг, Леонид Щемелёв, Олег Крошкин, Руслан Вашкевич, Георгий Скрипниченко и другие, пишет belmir.by

Собрание «Приорбанка» включает около тысячи полотен, которые находятся в его офисах. Кроме этого, банк активно сотрудничает с белорусскими музеями, предоставляя картины для экспозиций в Беларуси и за рубежом.

«Арт-проект в соцсетях призван расширить границы белорусского изобразительного искусства для массовой аудитории и доказать, что белорусским художникам есть что показать миру, а нам есть, чем гордиться», – рассказали в финучреждени.

Помимо фотографий картин в аккаунте можно встретить цитаты известных художников, интересные факты из мира живописи и значения терминов.


 
 
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«Приорбанк» создал в Instagram галерею картин современных белорусских художников из корпоративного собрания банка, которое он формирует на протяжении 30 лет.
 
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