Белорусский банк создал картинную галерею в Instagram





Фрагмент картины Василия Мартынчука «Чаша согласия». Источник: Instagram





belmir.by Профиль @art_by_prior объединил современных авторов, которые вместе образуют яркую палитру белорусской живописи. Среди них – Май Данциг, Леонид Щемелёв, Олег Крошкин, Руслан Вашкевич, Георгий Скрипниченко и другие, пишет





Собрание «Приорбанка» включает около тысячи полотен, которые находятся в его офисах. Кроме этого, банк активно сотрудничает с белорусскими музеями, предоставляя картины для экспозиций в Беларуси и за рубежом.





«Арт-проект в соцсетях призван расширить границы белорусского изобразительного искусства для массовой аудитории и доказать, что белорусским художникам есть что показать миру, а нам есть, чем гордиться», – рассказали в финучреждени.





Помимо фотографий картин в аккаунте можно встретить цитаты известных художников, интересные факты из мира живописи и значения терминов.



