Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь

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Сообщается, что в среду, 15 мая, 41-летний Уза Низайка (Usa Nisaika) отправился гулять с собакой на одно из фермерских полей. Во время прогулки пес по кличке Пинг Понг неожиданно начал лаять и рыть землю. Хозяин подошел посмотреть, что его заинтересовало, и обнаружил торчащую из-под земли ногу ребенка. Он быстро откопал его и доставил в больницу.





По информации издания, на данный момент здоровью младенца ничто не угрожает.





Полицейские обнаружили мать ребенка — ею оказалась 15-летняя жительница деревни. Она призналась, что скрывала беременность, втайне от всех родила и решила закопать младенца, потому что испугалась негативной реакции родителей. Уточняется, что они планируют забрать внука из больницы и заняться его воспитанием.





Низайка также рассказал, что местные жители поражены поступком его пса и называют его героем. Он отметил, что Пинг Понг всегда был преданной и послушной собакой.





В марте сообщалось, что в США собака предупредила хозяйку о пожаре в соседском доме. В результате никто из жильцов не пострадал..



