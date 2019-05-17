Минскому «Динамо» не удалось договориться с Андриевским

«Переговоры с Александром Леонидовичем, которые мы вели до последнего момента, не увенчались подписанием контракта. Камнем преткновения является принцип формирования состава, на который мнения у менеджмента клуба и тренера расходятся, в частности, по вопросу количества легионеров. Особенно в свете возможного перехода ведущих белорусских игроков в топ-клубы КХЛ.





Тем не менее клуб намерен в ближайшее время закрыть вакансию главного тренера, которая является ключевой в подготовке к новому сезону. В сфере нашего внимания и интересов — около десяти кандидатур, причем Андриевский по-прежнему среди них. Переговоры по всем направлениям продолжаются», — сказал Басков.





Напомним, Александр Андриевский в понедельник был утвержден главным тренером «Динамо» по итогам заседания НОК, где разбирались хоккейные вопросы.





Помимо него рассматривался с десяток кандидатур, среди которых были исключительно белорусские тренеры, включая Михаила Захарова и Андрея Ковалева.





«Из свободных в настоящий момент белорусов наибольшим опытом работы в КХЛ обладает как раз Александр Леонидович. Он дважды выводил в плей-офф „Адмирал“, а в прошедшем сезоне существенно улучшил игру „Сибири“, которая, несмотря на провальный старт, реально боролась за попадание в восьмерку. К тому же Андриевский как некогда лидер белорусской сборной и уже состоявшийся тренер хорошо знает специфику нашего хоккея. С ним клуб связывает надежды на качественный прогресс в игре и, конечно же, выход в плей-офф», — сказал тогда Дмитрий Басков.





Ранее минским «Динамо» руководил Андрей Сидоренко.



