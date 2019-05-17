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Минскому «Динамо» не удалось договориться с Андриевским

17.05.2019 21:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный директор «Динамо-Минск» Дмитрий Басков заявил, что клубу не удалось подписать контракт с Александром Андриевским, которого ранее объявили главным тренером, сообщается на сайте команды.

«Переговоры с Александром Леонидовичем, которые мы вели до последнего момента, не увенчались подписанием контракта. Камнем преткновения является принцип формирования состава, на который мнения у менеджмента клуба и тренера расходятся, в частности, по вопросу количества легионеров. Особенно в свете возможного перехода ведущих белорусских игроков в топ-клубы КХЛ.

Тем не менее клуб намерен в ближайшее время закрыть вакансию главного тренера, которая является ключевой в подготовке к новому сезону. В сфере нашего внимания и интересов — около десяти кандидатур, причем Андриевский по-прежнему среди них. Переговоры по всем направлениям продолжаются», — сказал Басков.

Напомним, Александр Андриевский в понедельник был утвержден главным тренером «Динамо» по итогам заседания НОК, где разбирались хоккейные вопросы.

Помимо него рассматривался с десяток кандидатур, среди которых были исключительно белорусские тренеры, включая Михаила Захарова и Андрея Ковалева.

«Из свободных в настоящий момент белорусов наибольшим опытом работы в КХЛ обладает как раз Александр Леонидович. Он дважды выводил в плей-офф „Адмирал“, а в прошедшем сезоне существенно улучшил игру „Сибири“, которая, несмотря на провальный старт, реально боролась за попадание в восьмерку. К тому же Андриевский как некогда лидер белорусской сборной и уже состоявшийся тренер хорошо знает специфику нашего хоккея. С ним клуб связывает надежды на качественный прогресс в игре и, конечно же, выход в плей-офф», — сказал тогда Дмитрий Басков.

Ранее минским «Динамо» руководил Андрей Сидоренко.


 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор «Динамо-Минск» Дмитрий Басков заявил, что клубу не удалось подписать контракт с Александром Андриевским, которого ранее объявили главным...
 
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