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Художественный музей впервые присоединился к празднику Международной ночи музеев
18.05.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Необычный сценарий праздника – авангардное искусство, уличный стрит-арт и стрит-дэнс в академических стенах и на деревянном паркете.
На стенах, на полу, в нишах –
Посетители в глубоком черном или снежно белом. с пирсингом и татту. Символы? Трэш? Арт?
Подобные мероприятия под лозунгом «Бэнкси – гений или вандал? Решаешь ты!» с успехом прошли в столицах Москве, Минске,.. и других городах мира. Кто-то считает работы художника вандализмом, кто-то – платит за куски стен с автографом и рисунком-граффити.
- Мы не будем сегодня рисовать на стенах! – сказала ведущая. Зал обиженно вздохнул в ответ. Но принял условия игры.
На протяжении трех часов аплодировали головокружительному шоу танцоров брейк-данс школы «Темплиарс», смотрели артхаусное кино, слушали рок-группу «Икс-стар 2018», наблюдали за работой художников по телу - бодиарт от Татьяны Филипповой и татту от салона «Викинг», участвовали в конкурсе художественной татуировки.
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Необычный сценарий праздника – авангардное искусство, уличный стрит-арт и стрит-дэнс в академических стенах и на деревянном паркете. На стенах, на полу, в нишах...
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