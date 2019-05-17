В Бресте можно бесплатно познакомиться с выставкой мировых шедевров

Источник материала: Виртуальный Брест

17 мая впервые Выставочный зал на Советской присоединится к Международной ночи музеев. С 21.00 17 мая до 01.00 18 мая желающие смогут бесплатно познакомиться с выставкой мировых шедевров изобразительного искусства «Аксиомы».



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Искусствовед, куратор корпоративной коллекции Белгазпромбанка Александр Зименко рассказал, что каждая из 20 представленных в экспозиции работ является шедевром. Это – аксиома, утверждение, не требующее доказательств. Шедевры не престанут быть таковым несмотря на возможное разнообразие суждений о нем. Их место в истории бесспорно.

- Некоторым из них уже присвоен статус историко-культурной ценности на уровне страны. Часть этих работ покупалась на аукционах, некоторые куплены у частных коллекционеров. Каждая из этих фамилий – это шедевр. И Брест – лучшее место, чтобы их показать. Это - наш подарок к 1000-летию города. Коллекция впервые представлена за пределами Минска в таком составе, - сказал А. Зименко. – Экспозиция хорошо корреспондируется с целью нашего проекта «Арт Беларусь»: показать непрерывность развития белорусской культуры. Она имеет многовековую историю. Здесь, к сожалению, нет работы, которая была бы ровесницей Бреста, это очень сложно было бы найти, но у нас здесь Яков Балглей (1891 г.р.) и Дмитрий Стеллецкий (1873 г.р.) – уроженцы Брестчины.



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Изобразительное искусство настолько многогранно, что для каждого даже очень избирательного зрителя есть свой художник.

- Важно ценить то, что это наши земляки. Они стали известны за рубежом и теперь мы стремимся к тому, чтобы о них знали в Беларуси. Это та аксиома, которую мы хотели бы утвердить, - сказал Александр Зименко. – Нам важна обратная связь: посетители, их комментарии, селфи с работами, посты –это важный знак того, что наша выставка затронула какие-то струны души брестчан и гостей города. Это станет толчком к развитию проекта за пределами Минска. И да – любой приход сюда (на выставку)- это инвестиция в то, что проект будет продолжаться.

Экспозиция сделана так, чтобы не подавить количеством работ, а каждой дать место. Возле каждого полотна – экспликация, текст, который позволит любому заинтересованному зрителю узнать о художнике, понять его творчество. Такая информация особенно ценна, когда рядом – не просто фотография или слайд, а подлинное авторское полотно.

Для посетителей выставки подготовлены 9 видеофильмов, которые будут особенно интересны молодой аудитории, более привычной к восприятию визуальной информации.

Брестчане увидели подлинные произведений известных художников, родившихся в границах современной Беларуси: Савелий Сорин, Осип Любич, Абрам Маневич, Хаим Сутин, Марк Шагал и другие. Большинство авторов - художники «Парижской школы». Критик Андре Варно именно так назвал интернациональное сообщество художников, прибывших в Париж в 1900-е годы. Они жили и творили на Монпарнасе. Болгары, румыны, мексиканцы и выходцы из Беларуси.