Город готовится к 1000-летию: на Московской убирают яркие вывески над магазинами

Источник материала: Виртуальный Брест

Центральные улицы города все активнее и активнее приводятся в порядок в связи с приближающимся праздником. Озеленение, укладка тротуарной плитки, ремонт фасадов - все призвано изменить Брест в лучшую. Ведь здесь ожидается большое количество высоких чиновников, да и для жителей города такой подарок не будет лишним.





Затронула эта подготовка и вывески магазинов. По крайней мере тех, которые расположены на первом этаже дома по ул. Московской, 251. Хорошо видно это на примере пункта выдачи заказов интернет-гипермаркета 21vek.by. Раньше вывеска над ним была выполнена в фирменных цветах (фото: май 2018 г.):





Теперь же она выполнена в едином с фасадом здания стиле (фото: май 2019 г.):





Аналогично выполнены и остальные вывески в здании. Не считая, конечно, «Татьяны» с красными буквами. А может ответственные лица решили, что красный цвет гармонирует с фасадом и разрешили его оставить?





В любом случае, данный шаг вполне оправдан. Потому что разнообразие вывесок, порой абсолютно не гармонирующих между собой, зачастую весьма сильно бросается в глаза. А данная мера позволит хоть чуточку сделать наш любимый Брест лучше. А как считаете вы?