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Город готовится к 1000-летию: на Московской убирают яркие вывески над магазинами

18.05.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Центральные улицы города все активнее и активнее приводятся в порядок в связи с приближающимся праздником. Озеленение, укладка тротуарной плитки, ремонт фасадов - все призвано изменить Брест в лучшую. Ведь здесь ожидается большое количество высоких чиновников, да и для жителей города такой подарок не будет лишним.

Город готовится к 1000-летию: на Московской убирают яркие вывески над магазинами

Затронула эта подготовка и вывески магазинов. По крайней мере тех, которые расположены на первом этаже дома по ул. Московской, 251. Хорошо видно это на примере пункта выдачи заказов интернет-гипермаркета 21vek.by. Раньше вывеска над ним была выполнена в фирменных цветах (фото: май 2018 г.):

Город готовится к 1000-летию: на Московской убирают яркие вывески над магазинами

Теперь же она выполнена в едином с фасадом здания стиле (фото: май 2019 г.):

Город готовится к 1000-летию: на Московской убирают яркие вывески над магазинами

Аналогично выполнены и остальные вывески в здании. Не считая, конечно, «Татьяны» с красными буквами. А может ответственные лица решили, что красный цвет гармонирует с фасадом и разрешили его оставить?

Город готовится к 1000-летию: на Московской убирают яркие вывески над магазинами

В любом случае, данный шаг вполне оправдан. Потому что разнообразие вывесок, порой абсолютно не гармонирующих между собой, зачастую весьма сильно бросается в глаза. А данная мера позволит хоть чуточку сделать наш любимый Брест лучше. А как считаете вы?

 
Теги: Брест
 
 
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   Центральные улицы города все активнее и активнее приводятся в порядок в связи с приближающимся праздником. Озеленение, укладка тротуарной плитки, ремонт...
 
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