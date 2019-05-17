Большие магазины начали борьбу с безобразием на парковках. Не все водители согласны с этим

Источник материала: Виртуальный Брест

Автомобилисты часто сталкивалются с ситуацией на парковках возле магазинов, когда основные проезды почти полностью заставлены машинами и остается расстояние шириной всего метра три. Владельцы автомобилей не сильно смотрят на парковочную разметку, что в итоге значительно затрудняет передвижение по территории остальных транспортных средств.





Например, такая проблема была остро заметна на парковке у гипермаркета «Евроопт» на ул. Радужной. Особенно в вечернее время и перед праздниками.





Но весной этого года сотрудники дорожной службы поработали и нанесли желтые линии, которые согласно ПДД запрещают остановку и стоянку рядом с ними. К сожалению, не все водители оказались готовы к такому повороту и продолжали ставить автомобили рядом с желтой линией даже при наличии свободных мест рядом.





Аналогичное решение было реализовано и на парковке у бизнес-центра «Дидас Персия», в котором наблюдалась проблема, аналогичная «Еврооптовской».





Правда, здесь водители оказались более дисциплинированными. То ли у приезжающих в центр другой менталитет, то ли частые визиты сотрудников ГАИ с эвакуатором делают свое дело, но припаркованных с нарушением автомобилей здесь практически не найти. И это радует!





А мы, как и прежде, призываем всех водителей соблюдать ПДД и оставлять свои автомобили так, чтобы они не создавали проблем другим участникам движения.