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Большие магазины начали борьбу с безобразием на парковках. Не все водители согласны с этим

18.05.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Автомобилисты часто сталкивалются с ситуацией на парковках возле магазинов, когда основные проезды почти полностью заставлены машинами и остается расстояние шириной всего метра три. Владельцы автомобилей не сильно смотрят на парковочную разметку, что в итоге значительно затрудняет передвижение по территории остальных транспортных средств.

Большие магазины начали борьбу с безобразием на парковках. Не все водители согласны с этим

Например, такая проблема была остро заметна на парковке у гипермаркета «Евроопт» на ул. Радужной. Особенно в вечернее время и перед праздниками.

Большие магазины начали борьбу с безобразием на парковках. Не все водители согласны с этим

Но весной этого года сотрудники дорожной службы поработали и нанесли желтые линии, которые согласно ПДД запрещают остановку и стоянку рядом с ними. К сожалению, не все водители оказались готовы к такому повороту и продолжали ставить автомобили рядом с желтой линией даже при наличии свободных мест рядом.

Большие магазины начали борьбу с безобразием на парковках. Не все водители согласны с этим

Аналогичное решение было реализовано и на парковке у бизнес-центра «Дидас Персия», в котором наблюдалась проблема, аналогичная «Еврооптовской».

Большие магазины начали борьбу с безобразием на парковках. Не все водители согласны с этим

Правда, здесь водители оказались более дисциплинированными. То ли у приезжающих в центр другой менталитет, то ли частые визиты сотрудников ГАИ с эвакуатором делают свое дело, но припаркованных с нарушением автомобилей здесь практически не найти. И это радует!

Большие магазины начали борьбу с безобразием на парковках. Не все водители согласны с этим

А мы, как и прежде, призываем всех водителей соблюдать ПДД и оставлять свои автомобили так, чтобы они не создавали проблем другим участникам движения.

 
 
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