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Большие магазины начали борьбу с безобразием на парковках. Не все водители согласны с этим
18.05.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Автомобилисты часто сталкивалются с ситуацией на парковках возле магазинов, когда основные проезды почти полностью заставлены машинами и остается расстояние шириной всего метра три. Владельцы автомобилей не сильно смотрят на парковочную разметку, что в итоге значительно затрудняет передвижение по территории остальных транспортных средств.
Например, такая проблема была остро заметна на парковке у гипермаркета «Евроопт» на ул. Радужной. Особенно в вечернее время и перед праздниками.
Но весной этого года сотрудники дорожной службы поработали и нанесли желтые линии, которые согласно
Аналогичное решение было реализовано и на парковке у бизнес-центра «Дидас Персия», в котором наблюдалась проблема, аналогичная «Еврооптовской».
Правда, здесь водители оказались более дисциплинированными. То ли у приезжающих в центр другой менталитет, то ли частые визиты сотрудников
А мы, как и прежде, призываем всех водителей соблюдать ПДД и оставлять свои автомобили так, чтобы они не создавали проблем другим участникам движения.
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