Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Армении проходят дни культуры Беларуси. Художественные выставки, концерты народной музыки и знакомство с кухней другой страны. Все это увидела корреспондент телеканала «МИР 24» Лиана Азоян.

Вот уже пять лет белорусские драники Олеся Кулешова готовит на своей второй родине в Армении. К особенностям блюд ее армянская родня привыкает.

Что с чем едят, что рисуют, о чем в Беларуси пишут стихи и песни – это можно узнать на тематических выставках.

«Задача любых дней культуры взаимно обогащать наш интеллектуальный потенциал, передавать из поколения в поколение то, что у нас есть, делиться с самыми добрыми друзьями», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Армения Игорь Назарук.

На этот раз в Ереване 260 литографий с рисунками Наполеона Орды, выполненные гравером Алозием Мисеровичем. Они представлены в Армении впервые.

«Я думаю, что только благодаря этим культурным взаимодействиям мы улучшаемся, мы делаемся лучше, а историческое наследие у нас единое», – сказал замминистра культуры Беларуси Сергей Шереметьев.

Декоративно-прикладное искусство это то, чем особенно дорожат белорусы. Как оказалось, в орнаментах и красках мастеров двух стран очень много похожего.

«Те же линии, те же орнаменты, солярные орнаменты, символы солнца, вечности. Трактовка, правда, разная. Если у нас она носит философский смысл, то здесь она более жизнеутверждающая», – пояснила замдиректора Центра народного творчества им. О.Шарамбеяна Евгения Калантарян.

Наслаждаться белорусской культурой в Армении будут два дня. Программа завершится показом фильма киностудии «Беларусфильм» «Война. Остаться человекам» о ценностях, которые вечны и в Армении и в Беларуси.

Добавим, в Ереване живет белорусская община, издается газета «Беларусы», очень популярна сеть магазинов белорусских продуктов.