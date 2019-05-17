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Лукашенко потребовал провести парламентские выборы на высоком уровне
18.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Парламентские выборы в Беларуси должны пройти на высоком уровне. Этого потребовал Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
«Требования к проведению избирательной кампании неизменны. Это должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности. Мы, конечно, не хотим попасть под критику наших соседей и представителей других стран, тем не менее помнить надо главное – выборы эти белорусские», – указал президент.
Это заявление Александр Лукашенко сделал на заседании по подготовке к выборам. Они пройдут в ноябре. Точную дату определят в ближайшее время.
Президент отметил, что парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами.
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Это заявление президент сделал на заседании по подготовке к выборам. Они пройдут в ноябре. Точную дату определят в ближайшее время.
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