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Лукашенко потребовал провести парламентские выборы на высоком уровне

18.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парламентские выборы в Беларуси должны пройти на высоком уровне. Этого потребовал Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Требования к проведению избирательной кампании неизменны. Это должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности. Мы, конечно, не хотим попасть под критику наших соседей и представителей других стран, тем не менее помнить надо главное – выборы эти белорусские», – указал президент.

Это заявление Александр Лукашенко сделал на заседании по подготовке к выборам. Они пройдут в ноябре. Точную дату определят в ближайшее время. 

Президент отметил, что парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами. 



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Это заявление президент сделал на заседании по подготовке к выборам. Они пройдут в ноябре. Точную дату определят в ближайшее время.
 
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