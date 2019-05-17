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Рабочие специальности: сколько зарабатывают в Германии электрик, строитель, машинист и садовник

18.05.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Германии отмечается нехватка кадров. Например, не хватает специалистов по мехатронике и автоматизации, а также в энергетической области. Подолгу незанятыми остаются вакансии и в сфере строительства, где из-за хорошей конъюнктуры и низких процентных ставок на кредиты для строительства вырос и кадровый спрос. А вот сколько зарабатывают специалист по электронике, строитель, машинист? Ответы на эти вопросы можно найти в актуальном анализе онлайн-портала StepStone, который ежегодно проводит крупномасштабное исследование рынка труда и составляет доклад о зарплатах.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сколько зарабатывает садовник в Германии

Так вот, в 2019 году средняя зарплата специалистов технических и рабочих профессий в Германии составляет 43 тысячи евро. Но благоприятная конъюнктура сказывается далеко не на всех, подчеркивают эксперты. В самой выгодной финансовой ситуации находятся специалисты среднего звена: они получают в среднем 58 тысяч евро в год до уплаты налогов. Это результат труда, который они инвестировали в свое профобучение, а также награда за то, что они взяли на себя повышенную ответственность: у такого рабочего в подчинении находятся другие специалисты. В немецкой системе образования эта квалификация называется Meister или Techniker, что сравнимо с квалификацией «техник» или «старший техник», полученной в российском колледже.

Из всех рабочих самая высокая зарплата у электротехника. По запросу DW StepStone предоставил список самых высокооплачиваемых рабочих профессий. Среди них, помимо электротехника, — слесарь-мехатроник, специалист по электронике, токарь, механик-инструментальщик, технолог-монтажник, машинист, слесарь-механик, каменщик.


Машинист в Германии в среднем получает 43 600 евро. А вот к рабочим с низким уровнем зарплат можно отнести садовника: специалист по уходу за садом и другими озелененными объектами получает чуть больше 32 тысяч евро. Можно предположить, что у садовника всегда есть возможность подзаработать, так сказать, за счет халтуры на стороне.

Что влияет на размер зарплаты в ФРГ

В своем исследовании StepStone проанализировал зарплаты около 85 тысяч специалистов с профессиональным и высшим образованием. Независимо от отрасли на величину зарплаты всегда оказывает влияние размер компании. В то время как концерны платят рабочим в среднем 51 100 евро, фирмы с численностью сотрудников до 500 человек готовы предложить зарплату на 20 процентов меньше. Второй фактор — география. В Баден-Вюртемберге и Гессене зарплаты специалистов с профобразованием превышают 46 тысяч евро в год. Совсем другое дело на востоке страны: в земле Саксония-Анхальт средняя зарплата рабочих едва превышает 31 тысячу евро. Еще более заметна разница по городам: если в Бремене такой специалист в среднем получает около 54 500 евро, то в Лейпциге — всего 32 600 евро.

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В 2019 году средняя зарплата специалистов технических и рабочих профессий в Германии составляет 43 тысячи евро.
 
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