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Защитник Павел Воробей продолжит карьеру в «Автомобилисте»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский защитник Павел Воробей перешел из «Сибири» в екатеринбургский «Автомобилист». Защитник сменил клубную прописку благодаря обмену на нападающего Александра Торчинюка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минувший сезон выдался для белоруса не очень удачным. В 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ Воробей отвоевал всего 2 бала при показателе полезности «-3», а сама «Сибирь» набрала 54 очка и заняла девятое место в Восточной конференции. Как следствие, «сибиряки» не попали в плей-офф Кубка Гагарина.
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Новости Беларуси. Белорусский защитник Павел Воробей перешел из «Сибири» в екатеринбургский «Автомобилист». Защитник сменил клубную прописку благодаря обмену на...
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