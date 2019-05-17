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Защитник Павел Воробей продолжит карьеру в «Автомобилисте»

18.05.2019 00:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский защитник Павел Воробей перешел из «Сибири» в екатеринбургский «Автомобилист». Защитник сменил клубную прописку благодаря обмену на нападающего Александра Торчинюка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Защитник Павел Воробей продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Минувший сезон выдался для белоруса не очень удачным. В 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ Воробей отвоевал всего 2 бала при показателе полезности «-3», а сама «Сибирь» набрала 54 очка и заняла девятое место в Восточной конференции. Как следствие, «сибиряки» не попали в плей-офф Кубка Гагарина.

Защитник Павел Воробей продолжит карьеру в «Автомобилисте»
 
 
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Новости Беларуси. Белорусский защитник Павел Воробей перешел из «Сибири» в екатеринбургский «Автомобилист». Защитник сменил клубную прописку благодаря обмену на...
 
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