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Игорь Басинский о миксте: c таким результатом мы можем претендовать на попадание в финал Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всего 34 дня осталось до старта вторых Европейских игр в Минске. В программе большого турнира значатся соревнования по пулевой стрельбе: в июне лучшие снайперы Европы разыграют 13 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
17 мая в нашей столице проходит тестовый турнир, а так же открытый чемпионат Беларуси. В четвертый соревновательный день спортсмены определяли сильнейших в новом виде программы – микст.
В очень плотной борьбе в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения лежа победителей разделили всего шесть десятых. Первыми стал тандем из Польши. А вторым – белорусский дуэт Мария Мартынова и Виталий Щербацевич. Бронзовые награды достались так же белорусам, Евгении Дикой и Владимиру Чернову.
Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
В микстах из пневматического пистолета заявились 20 дуэтов из Беларуси, Польши, Литвы и Латвии. Лучшими в этой дисциплине стали латышская пара. Белорусы Евгений Зайчик и Татьяна Разумович расположились на второй позиции, замкнул тройку еще один белорусский дуэт – Любовь Яскевич и Андрей Казак.
В субботу 18 мая, в заключительный соревновательный день, стрелки оспорят пальму первенства в микстах и в стрельбе из произвольного пистолета.
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Игорь Басинский о миксте: c таким результатом мы можем претендовать на попадание в финал Европейских игр
Новости Беларуси. Всего 34 дня осталось до старта вторых Европейских игр в Минске. В программе большого турнира значатся соревнования по пулевой стрельбе: в июне...
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