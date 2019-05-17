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Игорь Басинский о миксте: c таким результатом мы можем претендовать на попадание в финал Европейских игр

18.05.2019 00:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всего 34 дня осталось до старта вторых Европейских игр в Минске. В программе большого турнира значатся соревнования по пулевой стрельбе: в июне лучшие снайперы Европы разыграют 13 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Басинский о миксте: c таким результатом мы можем претендовать на попадание в финал Европейских игр

17 мая в нашей столице проходит тестовый турнир, а так же открытый чемпионат Беларуси. В четвертый соревновательный день спортсмены определяли сильнейших в новом виде программы – микст.

Игорь Басинский о миксте: c таким результатом мы можем претендовать на попадание в финал Европейских игр

В очень плотной борьбе в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения лежа победителей разделили всего шесть десятых. Первыми стал тандем из Польши. А вторым – белорусский дуэт Мария Мартынова и Виталий Щербацевич. Бронзовые награды достались так же белорусам, Евгении Дикой и Владимиру Чернову.

Игорь Басинский о миксте: c таким результатом мы можем претендовать на попадание в финал Европейских игр

Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Ввели в программу Европейских игр, сейчас опробовали его. Довольно-таки интересное упражнение. Боролись, проиграли всего лишь 0,6 – это обнадеживающий результат. На вторых Европейских играх с таким результатом мы можем претендовать на попадание в финал и борьбу за медаль.

Игорь Басинский о миксте: c таким результатом мы можем претендовать на попадание в финал Европейских игр

В микстах из пневматического пистолета заявились 20 дуэтов из Беларуси, Польши, Литвы и Латвии. Лучшими в этой дисциплине стали латышская пара. Белорусы Евгений Зайчик и Татьяна Разумович расположились на второй позиции, замкнул тройку еще один белорусский дуэт – Любовь Яскевич и Андрей Казак.

Игорь Басинский о миксте: c таким результатом мы можем претендовать на попадание в финал Европейских игр

В субботу 18 мая, в заключительный соревновательный день, стрелки оспорят пальму первенства в микстах и в стрельбе из произвольного пистолета.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Всего 34 дня осталось до старта вторых Европейских игр в Минске. В программе большого турнира значатся соревнования по пулевой стрельбе: в июне...
 
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