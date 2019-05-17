С большим садом и конюшней. Почем продают и как выглядят деревенские дома под Минском

Источник материала: Tut.by

В этом году после прошлогоднего провального сезона вернулся спрос на дачи. И REALTY.TUT.BY уже делал подборки самых интересных дачных предложений. Однако есть и те, кто в альтернативу маленьким сооружениям и небольшим участкам предпочитает искать домик в деревне. Мы нашли для вас такие варианты. Почем продают дома в деревнях недалеко от Минска — читайте в материале.

В деревне Среднее Село

Дом находится в деревне Среднее Село, в 47 км от МКАД (раковское направление). Его площадь — 68 квадратных метров, участка — 25 соток. Дом из бруса, 1939 года постройки.



Фото: realt.by

В доме просторная комната, кухня, передняя комната и кладовка. Отапливается двумя печками.



Фото: realt.by

Цена — 6,5 тысячи долларов в эквиваленте.

В деревне Прончейково

Дом расположен в деревне Прончейково в 45 км от МКАД (раковское направление).



Фото: realt.by

Он деревянный, 1976 года постройки. Площадь — 45 квадратных метров, участок — 25 соток. В доме печное отопление, водопровод центральный. На участке есть сад и хозпостройки.



Фото: realt.by

Цена — 9,9 тысячи долларов в эквиваленте.

В деревне Литва

Дом площадью 59 квадратных метров продается в деревне Литва в 54 км от МКАД, в Столбцовском районе.



Фото: realt.by

В доме три жилые комнаты, кухня, большая печь с лежанкой и стояком. Участок — 25 соток, с сараем, садом и огородом.



Фото: realt.by

Продают за 12,2 тысячи долларов в эквиваленте.

Агрогородок Рочевичи

Дом находится в агрогородке Рочевичи — это в 39 км от МКАД, в Столбцовском районе.



Фото: realt.by

Площадь дома — 74 квадратных метра. В нем есть кухня-столовая, две большие комнаты, коридор. Отопление в доме печное, канализация местная, рядом проходит газ.



Фото: realt.by

Площадь участка — 25 соток. Дом продают за 15,5 тысячи долларов в эквиваленте.

В деревне Победа

Дом расположен в деревне Победа — это Пуховичский район, 34 км от МКАД. Его площадь — 53 квадратных метра. Участок — 25 соток.



Фото: realt.by

Дом, говорится в объявлении, в очень хорошем состоянии, с крепким фундаментом.



Фото: realt.by

В доме печное отопление, по улице есть природный газ, центральный водопровод, рядом колодец с хорошей водой. Цена — 16,9 тысячи долларов в эквиваленте.

В деревне Хозянинки

Дом продается в деревне Хозянинки, которая расположена в 22 км от МКАД в Пуховичском районе. Площадь дома — 70 квадратных метров, участка — 25 соток.



Фото:realt.by

Отопление печное, водоснабжение из колонки. Есть возможность подвести газ.



Фото:realt.by



Фото:realt.by

В объявлении говорится, что дом нуждается в реконструкции. Продается он за 17 тысяч долларов в эквиваленте.

В деревне Лукашино

Дом находится в деревне Лукашино в Дзержинском районе (35 км от МКАД). Общая площадь здания — 44 квадратных метра. Вода в доме центральная, канализация — местная.



Фото: realt.by

Участок угловой, площадью 25 соток. На нем расположены плодовый сад, беседка с навесом, сарай с конюшней.



Фото:realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Дом продается за 25 тысяч долларов в эквиваленте.

В деревне Сычевичи

Дом из бруса площадью 48 квадратных метров продается в деревне Сычевичи. Она находится в 32 км от МКАД, в Молодечненском районе.



Фото:realt.by

Площадь участка — 33 квадратных метра. Отопление в доме печное, вода из скважины.



Фото:realt.by



realt.by

Продают за 35 тысяч долларов в эквиваленте.