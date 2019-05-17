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Чтобы не мыться в тазиках: выбираем водонагреватели для квартиры
Источник материала: Tut.by
В Беларуси на этой неделе началось отключение горячей воды. Это нужно, чтобы успеть подготовить тепловые сети к следующему отопительному сезону. Но что делать, если у вас в квартире уже нет горячей воды, а мыться в тазиках или ездить к друзьям не хочется? Ниже — пять моделей водонагревателей, которые смогут с этим помочь.
Водонагреватели делятся на накопительные и проточные. Накопительные нагревают воду и удерживают ее по принципу термоса на протяжении длительного времени. Отличие проточного водонагревателя в том, что он выдает столько горячей воды, сколько необходимо пользователю, моментально нагревая ее.
Накопительные водонагреватели
Управление аппаратом механическое (поворотными ручками), есть индикация включения, а также функции ограничения температуры нагрева, защиты от активации без воды и перегрева. Время нагрева воды до максимально возможной температуры — 114 минут.
А еще нагреватель защищен от случайного включения без воды, оснащается функцией ускоренного нагрева и может устанавливаться только вертикально. Дополнительный плюс — наличие УЗО (устройства, предназначенного для защиты от возможных поражений электрическим током).
Проточные водонагреватели
Проточные нагреватели, как правило, занимают гораздо меньше места, но при этом потребляют больше электроэнергии.
Например, производительность модели
Система управления — механическая, есть индикаторы включения и нагрева, а также функция ограничения температуры, защиты от включения без воды и перегрева. В комплект поставки входит кран, душевая насадка и шланг для душа.
Водонагреватель требует горизонтальной установки и весит чуть больше одного килограмма. К дополнительным плюсам модели относится большой комплект поставки с краном, душевой насадкой и шлангом для душа.
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Водонагреватели делятся на накопительные и проточные.
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