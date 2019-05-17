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Чтобы не мыться в тазиках: выбираем водонагреватели для квартиры

18.05.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси на этой неделе началось отключение горячей воды. Это нужно, чтобы успеть подготовить тепловые сети к следующему отопительному сезону. Но что делать, если у вас в квартире уже нет горячей воды, а мыться в тазиках или ездить к друзьям не хочется? Ниже — пять моделей водонагревателей, которые смогут с этим помочь.


Фото: pixabаy.com

Водонагреватели делятся на накопительные и проточные. Накопительные нагревают воду и удерживают ее по принципу термоса на протяжении длительного времени. Отличие проточного водонагревателя в том, что он выдает столько горячей воды, сколько необходимо пользователю, моментально нагревая ее.

При выборе техники мы ориентировались на рейтинг аппаратов в каталоге Kupi.TUT.BY.

Накопительные водонагреватели

Electrolux EWH 50 Formax — самая популярная модель в нашем каталоге с баком объемом 50 литров. Этого должно хватить, чтобы помыться двоим. Максимальная температура нагрева воды в нем составляет 75 °C, при этом нагреватель не потребляет больше 2 кВт электроэнергии в час.

Управление аппаратом механическое (поворотными ручками), есть индикация включения, а также функции ограничения температуры нагрева, защиты от активации без воды и перегрева. Время нагрева воды до максимально возможной температуры — 114 минут.

Thermex Flat Plus Pro IF 50V (pro) — еще одна пользующаяся спросом модель на 50 литров, способная нагревать воду до 75 °C и при этом тратить не более 2 кВт энергии в час. Управление устройством электронное, в наличии также небольшой дисплей и режим самодиагностики.

А еще нагреватель защищен от случайного включения без воды, оснащается функцией ускоренного нагрева и может устанавливаться только вертикально. Дополнительный плюс — наличие УЗО (устройства, предназначенного для защиты от возможных поражений электрическим током).

Timberk SWH SE1 30 VO — нагреватель чуть меньшего объема (30 литров), которого тем не менее хватит, чтобы принять душ одному человеку. Аппарат устанавливается вертикально, защищен от перегрева, управляется механическими переключателями и может нагревать воду до 70 °C.

 

Проточные водонагреватели

Проточные нагреватели, как правило, занимают гораздо меньше места, но при этом потребляют больше электроэнергии.

Например, производительность модели Zanussi 3-logic 3,5 TS составляет 3,7 литра в минуту — этого вполне хватит для того, чтобы помыть руки или посуду в кухонной раковине. Потребляемая мощность составляет около 3,5 кВт, а максимальная температура нагрева воды — 50 °C.

Система управления — механическая, есть индикаторы включения и нагрева, а также функция ограничения температуры, защиты от включения без воды и перегрева. В комплект поставки входит кран, душевая насадка и шланг для душа.

Timberk WHEL-7 OSC — немного более производительная модель (4,5 литра в минуту) с потребляемой мощностью в 6,5 кВт. Из других особенностей — механическая система управления, режим ограничения температуры и защиты от перегрева.

Водонагреватель требует горизонтальной установки и весит чуть больше одного килограмма. К дополнительным плюсам модели относится большой комплект поставки с краном, душевой насадкой и шлангом для душа.

 
 
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Водонагреватели делятся на накопительные и проточные.
 
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