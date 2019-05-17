Как оставаться молодым и не стареть душой? Рассказывает психолог

Источник материала: Tut.by

Старение — естественный процесс, который проживает каждый человек. У кого-то он протекает быстрее, у кого-то медленнее. Есть распространенное мнение, что основную роль на этой сцене играет генетика. Если дано выглядеть моложаво — будешь выглядеть моложаво, если нет — то нет. Нам говорят: посмотрите на своих родителей, бабушек и дедушек. И сможете понять, какая участь вас ждет.

Во многом это так, но давайте же не будем забывать и о собственном вкладе. Не складывайте с себя полномочия: хозяин собственного тела все еще вы, какая бы ни была генетика. Образ жизни оказывает огромное влияние, возможно, даже большее, чем наследственность. Как вы будете заботиться о себе, какого мировоззрения придерживаться — все это способно замедлить или, наоборот, ускорить старение.



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Не секрет, что образ жизни может значительно состарить человека. Дело не только в алкоголе и курении, но и в количестве отдыха, способности переносить стрессовые ситуации, разрешать проблемы. Чем больше напряжения в жизни, тем скорее протекают и процессы старения — организм банально изнашивается. Жизнь — штука стрессовая, но это еще не значит, что мы все обречены.

Давайте думать, что мы можем тут поделать. Пластические операции не считаются. Начните с самых простых и очевидных вещей — своих повседневных привычек. Параллельно займитесь внутренними убеждениями — да-да, не только походы к косметологу продлевают нашу молодость, но и правильное состояние души.

Замечали, как легко и оптимистично моложавые люди смотрят на вещи? С ними так приятно общаться, их энергетика очень теплая и открытая. К ним тянешься. Хронически уставшие люди, напряженные, раздраженные, живущие в режиме выживания, наоборот, оставляют после себя ощущение тяжести и отталкивают от себя.

Давайте же посмотрим, с какими привычками нам нужно поработать, чтобы подольше оставаться молодыми и бодрыми.

Повседневные привычки, делающие нас старыми

Спать лицом в подушку. Может, это звучит странно, но от долгого пребывания в такой позиции ваше лицо просто-напросто мнется. Если все время спать на животе, со временем на лице образуются заломы.



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Неправильно питаться. Питание играет очень важную роль в том, на сколько лет вы себя ощущаете. Начнем:

низкожировые системы питания делают кожу суше. А на сухой коже быстро и легко образуются морщинки. Не отказывайтесь от полезных жиров: это и животные, и растительные. Главное — натурального происхождения, не гидрогенизированные. Прошли те времена, когда диетологи считали жиры демонами. Сегодня они реабилитированы.

Попробуйте совсем отказаться от жареного. Дело даже не в том, что от него поправляются. Большинство масел для жарки имеют относительно низкую температуру дымления, меньше 200 градусов. На сковороде такая температура достигается легко. После нагрева масла до дымления в нем образуются яды: альдегиды, свободные радикалы и т.д. Они отравляют организм и ускоряют старение.

Кроме этого, при нагреве продуктов до 120 градусов и выше в них запускается процесс гликирования белков. То есть при жарке он происходит всегда. Гликированный белок и так со временем накапливается в организме, ускоряя старение. А мы еще и принимаем его с пищей, усугубляя этот процесс.

Простые сахара старят нас! В основном мы расцениваем вред сахара с точки зрения его влияния на фигуру. Ну и на здоровье зубов. Но многие люди живут активной жизнью и сладкого не боятся. Другие не набирают вес в силу телосложения и едят все подряд.



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Почему же сахар нас старит? Он тоже активирует процесс гликирования белков, упомянутый выше. Что уж говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете, онкологии, в развитии которых участвует излишнее количество сахара.

Кстати, отказ от сладкого и мучного не означает, что мед, фрукты, сухофрукты можно есть тоннами. Там содержатся все те же простые углеводы: глюкоза, фруктоза, которые сильно поднимают уровень сахара в крови. Просто они поднимают его не так резко, как чистый сахар.

Не контролировать мимику лица. Есть люди спокойные и расслабленные, по лицу которых сложно определить, что они чувствуют. Обычно у таких людей и кожа более гладкая. А есть люди, у которых на лице постоянно возникают гримасы. Может, они очень эмоциональны, а может, выразительное лицо — часть их работы. Первые заломы на коже намечаются у них уже с 20 лет, со временем они углубляются.

Косметология — это вариант. Но научиться контролировать мимику не помешает, иначе никаких процедур не хватит надолго. Вовремя замечайте напряжение в лицевых мышцах. Когда лоб складывается в гармошку, сводятся или опускаются брови, поджимаются губы. Исключение сделаем для улыбки: радуйтесь на здоровье.

Старайтесь не щурить глаза. Носите очки или линзы, если у вас плохое зрение. В солнечную погоду не пренебрегайте солнцезащитными очками. Кроме такого контроля полезны упражнения для лицевых мышц — фейсфитнес. Комплексы таких упражнений можно легко обнаружить в интернете.

Вести сидячий образ жизни. Всем уже наверняка надоело одно и то же: надо быть активными, в здоровом теле — здоровый дух, и прочее. Однако специалисты подчеркивают, что активность — чуть ли не главный ключ к здоровью, молодости и долголетию. Это чуть ли не важнее, чем все перечисленное в статье.

Занятия спортом омолаживают организм на генетическом уровне — это уже доказано. Обратите внимание, речь не идет о суровом спорте. Постоянно испытывать физические перегрузки вредно, это изнашивает организм. Так что выберите симпатичную вам физактивность и занимайтесь в посильном режиме. Так, чтобы немного устать, но это была бы приятная усталость, а не переутомление.



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Не ухаживать за кожей. За кожей нужно ухаживать в любом возрасте, хотя молодые люди часто забывают об этом. Мол, и так кожа хорошая, зачем еще что-то делать? Уход за кожей в молодом возрасте — это вклад в будущее. До 25 лет нужно регулярно увлажнять, очищать и тонизировать кожу. Ложиться спать с чистым лицом и устраивать разгрузочные дни от косметики.

После 25 лет запускаются естественные процессы старения организма. Кожа постепенно теряет свои свойства: упругость, способность удерживать влагу и восстанавливаться. Короче говоря, ей требуется ваша помощь. Лучше всего — сходить к косметологу и проконсультироваться с ним. Узнать, какой у вас тип кожи и какие средства вам подойдут.

Неправильным уходом тоже можно навредить. Например, нельзя покупать продукты для более старшего возраста и пользоваться ими «для профилактики». Состав таких средств слишком мощный, он рассчитан на более серьезные проблемы. Вы просто-напросто травмируете свою кожу.

Не защищаться от солнца. Избыточное количество ультрафиолета не только вызывает развитие новообразований, но и старит кожу. В молодости мы не очень-то задумываемся об этом, гоняясь за модным загаром. Некоторые даже не считают нужным защищаться кремом, из-за этого рано появляются мелкие морщинки.

Чтобы такого не было, мажьте кремом и лицо, и тело. Не только перед принятием солнечных ванн, но и просто выходя на улицу в солнечную погоду. Никогда не загорайте в часы наивысшей активности солнца. И не превышайте количество часов загара в день, рекомендованное вашему типу кожи.



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Мало спать. Недостаток полноценного отдыха старит организм раньше времени: тут, наверное, и пояснять ничего не нужно.

Психология молодости

Есть убеждения, которые делают людей старыми. Молодость души вообще не особо зависит от возраста. Знаете людей, которые ноют и брюзжат как старики, хотя им только 20 лет? Именно об этом и речь. Вот к чему надо стремиться, чтобы сохранить молодость души:

Позитивность или умение видеть во всем лучшие стороны.

Оптимизм — вера в лучшее. Первый, и второй пункты работают очень просто: не быть ходячим сгустком негативной энергии, которая очень плохо влияет не только на психику, но и на тело.

Умение принимать вещи, которые нам неподвластны. Принимать — значит воспринимать как факт, никак не оценивая. Так вы избежите ненужных страданий. Зачем тратить энергию, если от этого все равно ничего не изменится?

Любовь и уважение к себе. Вот с этим у многих проблемы. Себя нужно любить и беречь. Быть снисходительным к слабостям и недостаткам, не корить себя за ошибки. Все мы люди, а не супермены. Если вы ошиблись — подумайте, как это можно исправить. Если вас обвинили в чем-то, прежде чем согласиться, хорошо подумайте: ваша ли это вина?



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Вместо того чтобы сетовать, действуйте. Если вас что-то раздражает и не устраивает, в том числе в себе, подумайте, как изменить все в лучшую сторону. Если от вас ничего не зависит, принимайте ситуацию такой, какая есть. Не тратьте энергию на негатив.

Благодарность к жизни. Умейте ценить то, что у вас есть. Это не означает, что не нужно стремиться к большему. Просто будьте искренне благодарны жизни за все подарки и уроки, благодаря которым вы развиваетесь и становитесь лучше.

Терпимость к другим. Каждый человек сам выбирает свой путь, и это надо уважать, даже если его путь не похож на ваш. Откажитесь от критиканства и осуждения. У всех людей разные возможности, потребности и интересы. Никто не обязан быть похожим на вас или ломать себя ценой собственного счастья.

Можно попробовать помочь человеку измениться, но без его желания никогда ничего не произойдет. Если вы не готовы это терпеть — прекращайте связь с человеком. А уж о чужих людях и говорить нечего: они вообще не имеют никакого отношения к вам лично. Уподобляться старушкам на лавочке никому не к лицу.

Умение жить в настоящем. Очень важный пункт! Главное, не путать с «жить сегодняшним днем». Это не то. Жить в настоящем — значит отказаться от сожалений о прошлом и тревог о будущем. Прошлое нельзя изменить, поэтому его нужно отпустить. Если вам не дают покоя прошлые ошибки, попробуйте исправить их сегодня. Жизнь прошлым консервирует нас в одном и том же состоянии. Мы живем старыми эмоциями и реакциями, не двигаемся вперед и не развиваемся. Что касается будущего, его нельзя предсказать точно. Всегда есть шанс, что ваши планы разрушатся. Откажитесь от ожиданий: они слишком сильно тревожат нас. Рассчитывая на что-то, всегда понимайте, что этого может и не быть. Иными словами, не привязывайтесь к будущему результату слишком жестко, и почувствуете огромное облегчение.

Статью подготовила Анастасия Пеньевская, психолог

