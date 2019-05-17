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Как оставаться молодым и не стареть душой? Рассказывает психолог
Источник материала: Tut.by
Старение — естественный процесс, который проживает каждый человек. У кого-то он протекает быстрее, у кого-то медленнее. Есть распространенное мнение, что основную роль на этой сцене играет генетика. Если дано выглядеть моложаво — будешь выглядеть моложаво, если нет — то нет. Нам говорят: посмотрите на своих родителей, бабушек и дедушек. И сможете понять, какая участь вас ждет.
Во многом это так, но давайте же не будем забывать и о собственном вкладе. Не складывайте с себя полномочия: хозяин собственного тела все еще вы, какая бы ни была генетика. Образ жизни оказывает огромное влияние, возможно, даже большее, чем наследственность. Как вы будете заботиться о себе, какого мировоззрения придерживаться — все это способно замедлить или, наоборот, ускорить старение.
Не секрет, что образ жизни может значительно состарить человека. Дело не только в алкоголе и курении, но и в количестве отдыха, способности переносить стрессовые ситуации, разрешать проблемы. Чем больше напряжения в жизни, тем скорее протекают и процессы старения — организм банально изнашивается. Жизнь — штука стрессовая, но это еще не значит, что мы все обречены.
Давайте думать, что мы можем тут поделать. Пластические операции не считаются. Начните с самых простых и очевидных вещей — своих повседневных привычек. Параллельно займитесь внутренними убеждениями — да-да, не только походы к косметологу продлевают нашу молодость, но и правильное состояние души.
Замечали, как легко и оптимистично моложавые люди смотрят на вещи? С ними так приятно общаться, их энергетика очень теплая и открытая. К ним тянешься. Хронически уставшие люди, напряженные, раздраженные, живущие в режиме выживания, наоборот, оставляют после себя ощущение тяжести и отталкивают от себя.
Давайте же посмотрим, с какими привычками нам нужно поработать, чтобы подольше оставаться молодыми и бодрыми.
Повседневные привычки, делающие нас старыми
Спать лицом в подушку. Может, это звучит странно, но от долгого пребывания в такой позиции ваше лицо просто-напросто мнется. Если все время спать на животе, со временем на лице образуются заломы.
Неправильно питаться. Питание играет очень важную роль в том, на сколько лет вы себя ощущаете. Начнем:
Кроме этого, при нагреве продуктов до 120 градусов и выше в них запускается процесс гликирования белков. То есть при жарке он происходит всегда. Гликированный белок и так со временем накапливается в организме, ускоряя старение. А мы еще и принимаем его с пищей, усугубляя этот процесс.
Почему же сахар нас старит? Он тоже активирует процесс гликирования белков, упомянутый выше. Что уж говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете, онкологии, в развитии которых участвует излишнее количество сахара.
Кстати, отказ от сладкого и мучного не означает, что мед, фрукты, сухофрукты можно есть тоннами. Там содержатся все те же простые углеводы: глюкоза, фруктоза, которые сильно поднимают уровень сахара в крови. Просто они поднимают его не так резко, как чистый сахар.
Не контролировать мимику лица. Есть люди спокойные и расслабленные, по лицу которых сложно определить, что они чувствуют. Обычно у таких людей и кожа более гладкая. А есть люди, у которых на лице постоянно возникают гримасы. Может, они очень эмоциональны, а может, выразительное лицо — часть их работы. Первые заломы на коже намечаются у них уже с 20 лет, со временем они углубляются.
Косметология — это вариант. Но научиться контролировать мимику не помешает, иначе никаких процедур не хватит надолго. Вовремя замечайте напряжение в лицевых мышцах. Когда лоб складывается в гармошку, сводятся или опускаются брови, поджимаются губы. Исключение сделаем для улыбки: радуйтесь на здоровье.
Старайтесь не щурить глаза. Носите очки или линзы, если у вас плохое зрение. В солнечную погоду не пренебрегайте солнцезащитными очками. Кроме такого контроля полезны упражнения для лицевых мышц — фейсфитнес. Комплексы таких упражнений можно легко обнаружить в интернете.
Вести сидячий образ жизни. Всем уже наверняка надоело одно и то же: надо быть активными, в здоровом теле — здоровый дух, и прочее. Однако специалисты подчеркивают, что активность — чуть ли не главный ключ к здоровью, молодости и долголетию. Это чуть ли не важнее, чем все перечисленное в статье.
Занятия спортом омолаживают организм на генетическом уровне — это уже доказано. Обратите внимание, речь не идет о суровом спорте. Постоянно испытывать физические перегрузки вредно, это изнашивает организм. Так что выберите симпатичную вам физактивность и занимайтесь в посильном режиме. Так, чтобы немного устать, но это была бы приятная усталость, а не переутомление.
Не ухаживать за кожей. За кожей нужно ухаживать в любом возрасте, хотя молодые люди часто забывают об этом. Мол, и так кожа хорошая, зачем еще что-то делать? Уход за кожей в молодом возрасте — это вклад в будущее. До 25 лет нужно регулярно увлажнять, очищать и тонизировать кожу. Ложиться спать с чистым лицом и устраивать разгрузочные дни от косметики.
После 25 лет запускаются естественные процессы старения организма. Кожа постепенно теряет свои свойства: упругость, способность удерживать влагу и восстанавливаться. Короче говоря, ей требуется ваша помощь. Лучше всего — сходить к косметологу и проконсультироваться с ним. Узнать, какой у вас тип кожи и какие средства вам подойдут.
Неправильным уходом тоже можно навредить. Например, нельзя покупать продукты для более старшего возраста и пользоваться ими «для профилактики». Состав таких средств слишком мощный, он рассчитан на более серьезные проблемы. Вы просто-напросто травмируете свою кожу.
Не защищаться от солнца. Избыточное количество ультрафиолета не только вызывает развитие новообразований, но и старит кожу. В молодости мы не очень-то задумываемся об этом, гоняясь за модным загаром. Некоторые даже не считают нужным защищаться кремом, из-за этого рано появляются мелкие морщинки.
Чтобы такого не было, мажьте кремом и лицо, и тело. Не только перед принятием солнечных ванн, но и просто выходя на улицу в солнечную погоду. Никогда не загорайте в часы наивысшей активности солнца. И не превышайте количество часов загара в день, рекомендованное вашему типу кожи.
Мало спать. Недостаток полноценного отдыха старит организм раньше времени: тут, наверное, и пояснять ничего не нужно.
Психология молодости
Есть убеждения, которые делают людей старыми. Молодость души вообще не особо зависит от возраста. Знаете людей, которые ноют и брюзжат как старики, хотя им только 20 лет? Именно об этом и речь. Вот к чему надо стремиться, чтобы сохранить молодость души:
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Психолог Анастасия Пеньевская рассказывает про старение
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