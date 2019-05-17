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Совершенно секретное видео с академического квеста
18.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В недавнем квесте “Совершенно секретно” участникам пришлось исследовать территорию академгородка в поисках подсказок и ключей. Мы побывали на некоторых контрольных точках вместе с ищущими Знамя академии студентами.
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В недавнем квесте “Совершенно секретно” участникам пришлось исследовать территорию академгородка в поисках подсказок и ключей. Мы побывали на некоторых...
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