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Как отметили День музеев в Горках – Фото
18.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Накануне Международного Дня музеев в Горецком районном историко-этнографическом музее провели литературно-музыкальный вечер “В музейной памяти мгновения Победы”.
В музее работает тематическая выставка “Мы этой памяти верны”.
В программе вечера был мини-концерт академического народного хора “Спадчына” и литературная композиция “Эхо нашей Победы”.
“Военный стиль” — так назывался показ мод, организованный участниками женского клуба SmoothLifeStyle.
Фото Михаила Левцова
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Накануне Международного Дня музеев в Горецком районном историко-этнографическом музее провели литературно-музыкальный вечер “В музейной памяти мгновения...
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