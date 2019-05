«Кто хочет убить Памелу Андерсон?» Знаменитая блондинка впервые снялась для обложки Vogue

Источник материала: Tut.by

Звезда «Спасателей Малибу», американская актриса и модель Памела Андерсон за 30 лет карьеры не раз появлялась на обложках знаменитых журналов: от прославившего ее Playboy, до GQ, Cosmopolitan и Marie Claire. Но на обложке Vogue она появилась только сейчас.

Vouge Czechoslovakia, которые выпускается для Чехии и Словакии, сделал три варианта обложки — на каждой из них написано: Who wants to kill Pamela Anderson? (Кто хочет убить Памелу Андерсон? — Прим. ред.). Это отсылка к фильму «Кто хочет убить Джесси?» чешского режиссера Вацлава Ворличека, которые он снял в 1966 году.

Памела Андерсон долгое время была неоднозначной фигурой для солидного глянца. Но спустя время имя Памелы стало ассоциироваться не только с сексуальными фотосессиями для Playboy, сколько с благотворительностью и экоактивизмом. Редактор издания Андреа Бехункова отметила : «Памела доказывает мне, что все возможно. Вам решать, что делать со своей жизнью. За одну ночь она превратилась из Памелы, которую никто не знал, в Памелу — звезду мирового масштаба. А несколько лет спустя она стала активисткой, борцом за права животных и спасительницей планеты. Как будто в ее голове нет никаких границ».

Над фотосессией работал немецкий фотограф Дэн Белью. На скалу Памела залезла в топе Versace, штанах Max Mara и красных лодочках Roger Vivier. На другой обложке она запечатлена на фоне океана в платье от Yves Saint Laurent. А в бассейне звезда лежит в рубашке от Chanel и шортах из коллекции Savage X Fenty от Рианны.