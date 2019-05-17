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«Продолжительные лобызания влюбленных - дурной тон». Про этикет поцелуя рассказывает эксперт

18.05.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Любовь прекрасна, влюбленные очаровательны. Но не всегда. Иногда они не только часов не наблюдают, но и за правилами приличия не следят. Например, страстно целуются на лавочке в парке, в кинотеатре, за столиком в кафе, в компании друзей или родственников. И тогда весь шарм отношений улетучивается, а сама романтика превращается в пошлость. Этикет категоричен: эмоции между мужчиной и женщиной должны оставаться между ними. Будь то страсть или ненависть, разбираться с этим нужно за закрытыми дверями, а не при посторонних. Про то этикет поцелуев рассказывает консультант по этикету, телеведущая, Татьяна Гладкая.

Татьяна Гладкая / Фото: Олег Киндер

— Всему свое место и время. В кино принято смотреть фильм, в кафе едят и общаются, в парке гуляют… Поверьте, если рядом кто-то целуется, то это не повышает аппетит, не помогает наслаждаться кинолентой, не улучшает настроение во время променада. Совсем наоборот: чаще всего на затяжные французские поцелуи в общественных местах смотреть неловко и даже неприятно. Зачем же становиться объектом чьей-то неприязни? Зачем приглашать окружающих в «свою постель»? Если уж очень хочется, то делайте это, завесив шторы. А целоваться можно и перед домашним экраном.

Помните, поцелуи на людях — моветон и тревожный звоночек. Психологи уверяют, что отношения, которые выставляются напоказ, являются хрупкими и бесперспективными.

Но в любых правилах есть исключения. Бывают ситуации, когда даже самых горячий поцелуй не вызывает осуждения. Например, если влюбленные встретились после долгой разлуки и их переполняют эмоции, тогда однократное проявление страсти оправдано. Поцелуй, который последует после предложения руки и сердца будет удостоен аплодисментов, а поцелуй молодоженов вообще вызовет слезу умиления.

А вот продолжительные лобызания влюбленных — дурной тон, а иногда — нарушение закона.

Самый дорогой поцелуй


Фото: Reuters

Будьте осторожны с подобным проявлением чувств в странах, где царят консервативные нравы. Например, в ОАЭ за поцелуи в общественных местах можно получить серьезный штраф в несколько тысяч долларов и даже лишиться свободы на 10 суток.

Вне курортных зон Египта также нужно охладить свой пыл, иначе услышите гневные высказывания в свой адрес от местного населения.

В Малайзии поцелуй на людях «вознаграждается» штрафом в 75 долларов. Но это в первую очередь касается подданных королевства. К туристам в Малайзии относятся довольно лояльно.


Фото: unsplash.com

В Таиланде школьникам и студентам запрещено целоваться и обниматься в общественных местах. Особое внимание выполнению этого требования уделяют в День святого Валентина.

Самый дорогой поцелуй может случиться в Индонезии: там за неприкрытое слияние губ дают до 10 лет тюрьмы или штраф до 33 тысяч долларов. Но строгость закона пока еще не отражалась на туристах. А вот местные жители уже не раз поплатились за излишнее проявление чувств.

Также запреты на прилюдные поцелуи существуют в Англии и Франции. Там запрещено целоваться на вокзалах и перронах метро. Но эти требования не подкрепляются серьезными наказаниями, поэтому и не выполняются.

«Тройной Брежнев»

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Valeria Guide

 
 
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