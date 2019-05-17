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Пять важных фактов о сыре
Источник материала: Tut.by
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Между любовью и ненавистью
Пицца «Маргарита», хачапури, твердый сыр с вином, сыр «косичка», греческий салат с нежной фетой… Разве можно не любить это все? Оказывается, сыр
Что же делает сыр таким привлекательным для одних и отвратительным для других? Чтобы разобраться, ученые
Исследователи заметили, что у противников сыра сильнее, чем у его любителей, активизировались бледный шар и черная субстанция — отделы мозга, которые участвуют в работе «системы вознаграждения». Это странно, ведь система вознаграждения обычно включается в работу, когда мы видим или едим то, что любим, а не наоборот.
Ученые сделали вывод, что одни и те же зоны мозга реагируют и на приятные, и на ненавистные продукты. В этих участках есть два вида нейронов, которые могут запустить реакцию удовольствия либо отвращения. Именно поэтому для кого-то сыр — любимая еда, а у других одна мысль о нем вызывает неприязнь. И первые не смогут переубедить вторых — мозг у этих людей попросту воспринимает этот продукт по-разному.
Сыр против кариеса
Вы наверняка не раз слышали, что молоко полезно для зубов — в основном, за счет содержания кальция. А как насчет других молочных продуктов — в частности сыра? Исследователи
Кислотно-щелочной баланс — хороший параметр, по которому можно предсказать здоровье полости рта и зубов. Когда pH во рту опускается ниже 5,5 — то есть среда становится кислой, — возрастает риск разрушения эмали. Это, в свою очередь, может привести к кариесу. Соответственно, pH выше 5,5 — это профилактика проблем с зубами.
У испытуемых, которые ели сыр, уровень кислотно-щелочного баланса быстро и резко увеличился. В группах, где люди употребляли молоко и йогурт, такого эффекта не было. Ученые сделали вывод, что сыр помогает защищать зубы от кариеса — по их мнению, вещества, которые содержатся в этом продукте, помогают уберечь эмаль от агрессивного воздействия кислой среды.
Фета спасет от отравления
Боитесь подхватить кишечную инфекцию, ужиная у моря в незнакомом курортном городке? Закажите греческий салат! Дело в том, что сыр фета может помочь
Фета — это греческий сыр, который готовят из овечьего молока. Ученые исследовали цельное овечье молоко, собранное на фермах в северной части Греции, и обнаружили в нем полезные бактерии. Они умеют производить антибиотики, которые убивают возбудителей кишечных инфекций — например, микробов рода Listeria.
Бактерии Listeria могут попасть в организм человека, который съел плохо прожаренный кусок мяса или рыбы. Эти микробы вызывают серьезные отравления, которые даже иногда угрожают жизни — особенно если речь идет о маленьких детях и пожилых, людях с ослабленным иммунитетом.
Неясно, какое количество полезных бактерий содержится в порции салата с сыром фета и достаточно ли их, чтобы защититься от расстройства пищеварения. Однако если вы любите греческий салат, заказать его к блюду из свежей рыбы или мяса будет нелишним. Кстати, мягкие сорта сыра именно с целью профилактики листериоза рекомендуются беременным.
Сыр и сердце
Врачи рекомендуют ограничить потребление натрия, чтобы защитить сердечно-сосудистую систему от болезней. Сыр — продукт с одним из наиболее высоких уровней микроэлемента. Неужели нельзя есть сыр, если не хочешь навредить сердцу? Ученые утверждают:
Чтобы разобраться с этим, они провели
Оказалось, что после употребления натрия в составе сыра состояние сосудов и кровоток у участников были лучше, чем после такой же дозы микроэлемента, полученного в форме печенья или соевого сыра. Ученые пришли к выводу, что натрий, который содержится в сыре, не вредит сосудам и сердцу. Они предположили, что белки и другие питательные вещества защищают сосуды от негативного действия натрия. По крайней мере, в момент поедания сыра — о долгосрочном влиянии натрия из сыра на сердечно-сосудистую систему исследователям пока ничего не известно.
Сыр укрепляет иммунитет
И
Оказалось, что сыр с пробиотиками улучшает защитные силы организма пожилых людей, иммунитет которых под влиянием старения ослабевает. Употребление сыра повышает активность лимфоцитов, которые борются с опухолевыми клетками и клетками, зараженными вирусами. Также во время эксперимента увеличилась фагоцитарная активность лейкоцитов — способность клеток иммунной системы захватывать и уничтожать чужеродные микроорганизмы. Если вы хотите поддержать иммунитет с помощью сыров, содержащих большое количество пробиотиков,
Противопоказания
Имейте в виду, что сыр не стоит есть при обострениях воспалительных заболеваний кишечника, болезнях поджелудочной железы, карциноиде, гепатите и синдрома холестаза. При ожирении и диабете второго типа нельзя есть сыр жирностью более 30%, а при болезнях печени рекомендуется так называемая «Диета № 5», где допускается неострый сыр в небольшом количестве. Из-за большого содержания соли пациентам с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца с хронической сердечной недостаточностью нельзя злоупотреблять сыром, а при болезнях почек сыр исключается из-за соли и белка.
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Как сыр связан с работой сердца, иммунитетом и риском кариеса.
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