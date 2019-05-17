Дождались! Погода шепчет: до 20-26 выше нуля





По юго-западной части Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами прогнозируются грозы и сильные дожди. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный, при грозах — порывистый.





Температура воздуха ночью будет от +8 по северу до +16 на юге Беларуси. Днём она поднимется до 20-26 выше нуля.





19 мая будет преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер ожидается юго-восточный умеренный, при грозах — порывистый.





Ночью столбик термометра покажет от 6 градусов тепла по северо-востоку до 16 — по юго-западу страны. Днём прогнозируется 21-26 со знаком "плюс".



