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Дождались! Погода шепчет: до 20-26 выше нуля

18.05.2019 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу, 18 мая, ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.


По юго-западной части Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами прогнозируются грозы и сильные дожди. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный, при грозах — порывистый.

Температура воздуха ночью будет от +8 по северу до +16 на юге Беларуси. Днём она поднимется до 20-26 выше нуля.

19 мая будет преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер ожидается юго-восточный умеренный, при грозах — порывистый.

Ночью столбик термометра покажет от 6 градусов тепла по северо-востоку до 16 — по юго-западу страны. Днём прогнозируется 21-26 со знаком "плюс".

20 мая преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный умеренный, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +8°С по северо-востоку до +16°С по юго-западу страны, максимальная днем +21..+26°С.


 
 
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В субботу, 18 мая, ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.
 
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