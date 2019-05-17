Немецкая подлодка зацепила дно

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Подводная лодка Германии задела корпусом дно бухты при выходе из базы Норвегии Хааконсвем и получила повреждения. Отмечается, что подводное средство было недавно отремонтировано и в январе 2019 года отправлено в Норвегию.





пишет Лента.ру . Сейчас происходит оценка полученного ущерба. Сообщается, что пострадавших нет,Лента.ру .





После повреждения U-36 в распоряжении немецкого флота осталось только две подлодки проекта 212А в пригодном для использования состоянии.









В 2017 году сообщалось о серьезных проблемах немецкого флота. Тогда весь подводный флот страны вышел из строя из-за отсутствия запчастей. Кроме этого, сообщалось о проблеме нехватки подготовленного экипажа.





Ранее было названо мощнейшее оружие НАТО для войны с Россией, в том числе немецкий боевой танк (ОБТ) Leopard 2.



