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Немецкая подлодка зацепила дно

18.05.2019 08:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Немецкая дизельная подлодка U-36 зацепила дно у побережья Норвегии. Об этом сообщает Spiegel.

Фото: Carsten Rehder / DPA / Globallookpress.com

Подводная лодка Германии задела корпусом дно бухты при выходе из базы Норвегии Хааконсвем и получила повреждения. Отмечается, что подводное средство было недавно отремонтировано и в январе 2019 года отправлено в Норвегию.

Сейчас происходит оценка полученного ущерба. Сообщается, что пострадавших нет, пишет Лента.ру .

После повреждения U-36 в распоряжении немецкого флота осталось только две подлодки проекта 212А в пригодном для использования состоянии.


В 2017 году сообщалось о серьезных проблемах немецкого флота. Тогда весь подводный флот страны вышел из строя из-за отсутствия запчастей. Кроме этого, сообщалось о проблеме нехватки подготовленного экипажа.

Ранее было названо мощнейшее оружие НАТО для войны с Россией, в том числе немецкий боевой танк (ОБТ) Leopard 2.


 
 
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Немецкая дизельная подлодка U-36 зацепила дно у побережья Норвегии. Об этом сообщает Spiegel.
 
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