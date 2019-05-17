На сцене Большого театра Беларуси 21 мая пройдет спектакль «Орр и Ора»

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Хореографические партии исполнят ведущие артисты балета театра: Виктория Тренкина (Ора), Никита Шуба (Орр), Александра Чижик (Женщина), Эвен Капитен (Мужчина).





За дирижерским пультом - Иван Костяхин.

Музыку балета написал петербургский композитор Михаил Крылов - музыкант, поэт, писатель, журналист. По его словам, этот спектакль - некая философская притча, разговор о том, что волнует людей на протяжении веков – о любви, умении прощать, ответственности друг за друга.





Автор хореографии и постановщик спектакля - обладатель медали Франциска Скорины, балетмейстер Александра Тихомирова : «Не существует ни одного спектакля, который не рассказывал бы о любви в разных ее проявлениях, потому что это одна из тех тем, которые волнуют и будут волновать человечество всегда, пока существует мир. В каждом произведении художники, поэты, композиторы, хореографы пытаются найти ответы на важные вопросы. Что есть любовь между мужчиной и женщиной, между человеком и миром, между человеком и обществом? Возможно ли, наблюдая общество, социум без прикрас, любить при этом человечество? И, наконец, что необходимо делать для того, чтобы вокруг мир вокруг стал лучше, и чтобы сохранить любовь во взаимоотношениях. Авторы спектакля попытались поразмышлять на эти вечные темы».

Отметим, для Эвена, который является солистом театра с 2016 года, это будет дебютное исполнение данной партии в спектакле. Молодой артист балета — француз по происхождению. На сцену театра он уже выходил во многих спектаклях: «Многим трудно оставить семью и друзей, но я по натуре немного авантюрист, люблю путешествовать, – говорит Эвен.



