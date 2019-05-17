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СМИ: Венесуэла продала около 14 т золота на 570 млн долларов за две недели

18.05.2019 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Венесуэлы продали за две недели 13,7 т золота на сумму $ 570 млн, несмотря на санкции Соединенных Штатов. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, Каракас продал около 9,7 т золота 10 мая и около 4 т — 13 мая. Агентство не указывает, какие страны приобрели драгоценный металл, пишет tut.by
В общей сложности с начала апреля Венесуэла продала около 23 т золота. Золотовалютные резервы Центрального банка (ЦБ) Боливарианской Республики теперь составляют $ 7,9 млрд, отметило агентство, это минимальный показатель за последние 29 лет. Один из собеседников агентства отметил, что вырученные средства частично будут использованы для финансирования импорта через внешнеторговое ведомство страны.

1 ноября 2018 года президент США Дональд Трамп распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. Как говорится в указе, распространенном пресс-службой Белого дома, Вашингтон намерен помешать правительству Мадуро «расхищать богатства» страны.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.


 
 
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Власти Венесуэлы продали за две недели 13,7 т золота на сумму $ 570 млн, несмотря на санкции Соединенных Штатов. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой...
 
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