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Двум министрам не продлили контракт. Дмитрий Шедко сам подал в отставку.
Источник материала: Партизан
Правительство освободило от занимаемых должностей трех заместителей министров. Это следует из постановления Совмина № 304 от 16 мая 2019 года.
У первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ии Малкиной и замминистра архитектуры и строительства Дмитрия Семенкевича истекли сроки контрактов.
Ранее стало известно о назначении Алексея Ананича заместителем министра архитектуры и строительства. До этого он работал замдиректора по экономике «Минскпроекта».
А вот первый замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко сам подал в отставку. Об этом он на днях
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Правительство освободило от занимаемых должностей трех заместителей министров. Это следует из постановления Совмина № 304 от 16 мая 2019 года.
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