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Двум министрам не продлили контракт. Дмитрий Шедко сам подал в отставку.

18.05.2019 08:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство освободило от занимаемых должностей трех заместителей министров. Это следует из постановления Совмина № 304 от 16 мая 2019 года.

У первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ии Малкиной и замминистра архитектуры и строительства Дмитрия Семенкевича истекли сроки контрактов.

Ранее стало известно о назначении Алексея Ананича заместителем министра архитектуры и строительства. До этого он работал замдиректора по экономике «Минскпроекта».

А вот первый замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко сам подал в отставку. Об этом он на днях сказалTUT.BY, таким образом развеивая слухи о том, что покинул Беларусь на фоне задержания гендиректора «Белтелекома». Поэтому контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.


 
 
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Правительство освободило от занимаемых должностей трех заместителей министров. Это следует из постановления Совмина № 304 от 16 мая 2019 года.
 
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