Двум министрам не продлили контракт. Дмитрий Шедко сам подал в отставку.

У первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ии Малкиной и замминистра архитектуры и строительства Дмитрия Семенкевича истекли сроки контрактов.





Ранее стало известно о назначении Алексея Ананича заместителем министра архитектуры и строительства. До этого он работал замдиректора по экономике «Минскпроекта».





сказал TUT.BY, таким образом развеивая слухи о том, что покинул Беларусь на фоне задержания гендиректора «Белтелекома». Поэтому контракт с ним расторгнут по соглашению сторон. А вот первый замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко сам подал в отставку. Об этом он на дняхTUT.BY, таким образом развеивая слухи о том, что покинул Беларусь на фоне задержания гендиректора «Белтелекома». Поэтому контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.



