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Капитан минского «Динамо» заключил контракт с московским «Динамо»

18.05.2019 08:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский нападающий Алексей Терещенко заключил контракт с московским «Динамо». В прошлом сезоне хоккеист был капитаном их минских одноклубников.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В прошлом сезоне 38-летний Терещенко провел за «зубров» 30 матчей, набрав 16 (6+10) очков по системе «гол+пас». Как заявил сам форвард, он так и не дождался нового предложения от команды.

— Разговоры с Минском были, но конкретного предложения так и не поступило. Мы общались с генеральным директором минского «Динамо», и он выразил желание видеть меня в клубе, но до конкретики дело не дошло. Я провел потрясающие пять месяцев в Минске, и это был большой вызов и шаг для меня. Мне выпал шанс осознать чего я стою. Благодарен команде, коллективу и всем болельщикам в Минске за поддержку в столь непростой период для меня!, — цитирует Терещенко официальный сайт «Динамо».


 
Теги: Минск
 
 
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Российский нападающий Алексей Терещенко заключил контракт с московским «Динамо». В прошлом сезоне хоккеист был капитаном их минских одноклубников.
 
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