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Капитан минского «Динамо» заключил контракт с московским «Динамо»
Источник материала: Партизан
Российский нападающий Алексей Терещенко заключил контракт с московским «Динамо». В прошлом сезоне хоккеист был капитаном их минских одноклубников.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
В прошлом сезоне 38-летний Терещенко провел за «зубров» 30 матчей, набрав 16 (6+10) очков по системе «гол+пас». Как заявил сам форвард, он так и не дождался нового предложения от команды.
— Разговоры с Минском были, но конкретного предложения так и не поступило. Мы общались с генеральным директором минского «Динамо», и он выразил желание видеть меня в клубе, но до конкретики дело не дошло. Я провел потрясающие пять месяцев в Минске, и это был большой вызов и шаг для меня. Мне выпал шанс осознать чего я стою. Благодарен команде, коллективу и всем болельщикам в Минске за поддержку в столь непростой период для меня!, —
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Российский нападающий Алексей Терещенко заключил контракт с московским «Динамо». В прошлом сезоне хоккеист был капитаном их минских одноклубников.
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