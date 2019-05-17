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СК: Следователи в настоящее время рассматривают несколько версий по убийству сотрудника ГАИ
Источник материала: Партизан
Следственный комитет
Следователи в настоящее время рассматривают несколько версий случившегося, в том числе проверяется версия о похищении милиционера неизвестными лицами на автомобиле черного цвета, однако, исходя из полученных в ходе расследования сведений, она не является приоритетной.
При этом следствием получена информация, что около 18 часов 16 мая сотрудник милиции находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской г.Могилева напротив здания Облпотребсоюза, где сел в неустановленный автомобиль.
Спустя некоторое время молодой человек был обнаружен погибшим.
Просьба к лицам, которые обладают значимой информацией в этой связи, сообщить об этом следствию по телефонам 8 (017) 389-50-02, 8 (0222) 23-05-00.
Сообщается, что по делу задержанных нет.
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Следственный комитет сообщает, что за истекшие сутки следователями, сотрудниками милиции и экспертами проведен колоссальный объем работы, чтобы установить все...
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