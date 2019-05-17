СК: Следователи в настоящее время рассматривают несколько версий по убийству сотрудника ГАИ





Следователи в настоящее время рассматривают несколько версий случившегося, в том числе проверяется версия о похищении милиционера неизвестными лицами на автомобиле черного цвета, однако, исходя из полученных в ходе расследования сведений, она не является приоритетной.





При этом следствием получена информация, что около 18 часов 16 мая сотрудник милиции находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской г. Могилева напротив здания Облпотребсоюза, где сел в неустановленный автомобиль.

Спустя некоторое время молодой человек был обнаружен погибшим.

Просьба к лицам, которые обладают значимой информацией в этой связи, сообщить об этом следствию по телефонам 8 (017) 389-50-02, 8 (0222) 23-05-00.





Сообщается, что по делу задержанных нет.



