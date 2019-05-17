Что нужно сделать, чтобы изменить финансовые привычки

Источник материала: Tut.by

Проблемы с деньгами не зависят от их количества. Они могут быть даже у человека с очень высокой зарплатой. Согласно данным Sports Illustrated, 78% бывших игроков NFL обанкротились или испытали стресс из-за финансовых проблем через два года после выхода на пенсию. Выигрыш крупных сумм тоже не спасает. 70% победителей лотерей разоряются в течение семи лет. Все это происходит даже не из-за недостатка финансового образования, а из-за принятия неправильных решений, пишет huffpost.com.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Почему мы принимаем невыгодные решения?

Каждый раз когда нужно что-то решить, в нашей голове происходит битва. По словам лауреата Нобелевской премии Даниэля Канемана, автора книги «Думай медленно… решай быстро», наш мозг обрабатывает информацию с помощью двух систем:

1. «Быстрое мышление», которое срабатывает автоматически, во многом на подсознательном уровне, и практически не требует усилий.

2. «Медленное мышление», которое отвечает за сознательный глубокий анализ и требует концентрации.

Психолог Джонатан Хайдт придумал метафору, которая позволяет лучше понять эти принципы. Система 1 и 2 — это слон и наездник. Слон — система 1: большая, инстинктивная, эмоциональная. Система 2 — это наездник, который управляет слоном. Ему непросто, поскольку слон большой.

Как это связано с финансовыми решениями?

Допустим, перед вами стоит выбор: потратить премию на отпуск или отложить на пенсию, чтобы через 30 лет уйти на заслуженный отдых с хорошими накоплениями. В этом случае слон в вашей голове стремится к мгновенному получению выгоды, то есть склоняет вас к тратам на отпуск. В это же время наездник пытается принять более разумное решение. Часто в этой «борьбе» побеждает слон.

Только лишь повышение финансовой грамотности не работает

Идти против естественных финансовых убеждений, чтобы принимать выгодные решения, — непростая задача, которая требует серьезных затрат энергии, а финансовый стресс может усложнять её дополнительно.

Именно поэтому программы повышения финансовой грамотности сами по себе могут и не работать. Согласно метаанализу 201 исследования о финансовой грамотности, проведенному в 2014 году, такие инициативы изменили финансовое поведение всего на 0,1%. То есть практически никак. Самые слабые результаты оказались у выборок с низким доходом.

Это совсем не означает, что финансовая грамотность бесполезна: в конце концов, как решать финансовые вопросы, если не понимать лежащую в их основе механику. Но она не меняет поведение людей. Изменение происходит лишь тогда, когда человек мотивирован чем-то или опасается последствий. Это означает, что для изменения финансового поведения нужно больше мотивировать «слона», чтобы это не приходилось делать наезднику.

Что нужно изменить, чтобы принимать более выгодные решения?

Важную роль играет доступ к финансовым продуктам и ресурсам. Печальная правда в том, что у потребителей с низким доходом нет такой же возможности пользоваться доступными финансовыми продуктами, как у более состоятельных групп (скажем, многие банковские карты оказываются бесплатными только при сохранении минимального баланса, и он может быть весьма существенным).

Несмотря на это, есть вещи, которые можно контролировать при любом доходе и которые со временем помогают выработать привычку принимать экономически целесообразные решения.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Важно понять практические аспекты

Многие программы финансовой грамотности дают рекомендации о том, что именно нужно делать, но не говорят, как. Например, вы знаете, что высокий процент со временем позволяет увеличивать благосостояние. Но как сделать регулярные накопления привычкой?

За практическими советами можно обратиться к книгам, социальным сетям, профильным сайтам. При необходимости можно пойти за помощью к финансовому консультанту.

Знайте свои слабые места

Возможно, что неудачи вы заедаете ведерком мороженого, несмотря на последствия. А может, празднуя небольшую победу, покупаете новые вещи, чтобы наградить себя, а потом понимаете, что купленное вам не особо нужно. Такое эмоциональное поведение сложно изменить.

«Большинство людей знают, что должны экономить, инвестировать и быть рациональными с деньгами. Но эти знания не обязательно переходят в дело, поскольку срабатывают эмоциональные триггеры („спусковые крючки“)», — поясняет эксперт по личным финансам Кэтрин Алфорд. По ее словам, важно знать свои триггеры.

Например, после рабочего дня вы заходите в магазин и покупаете бутылку вина домой. И это поведение конфликтует с вашим желанием экономить. В данном случае триггер — неудачный день, и это не совсем то, что можно контролировать. Зато вы можете изменить реакцию на триггер — вместо покупки вина отправляться на прогулку или в спортзал. По мнению Алфорд, чем чаще вы будете заменять обычное ваше действие, которое следует за триггером, тем быстрее сформируете новую привычку.

Активируйте «центр удовольствия» вашего мозга

Основная движущая сила, которая стоит за подсознательными решениями — желание получать удовольствие и избегать боли. Поэтому мы совершаем стихийные покупки и играем в азартные игры.

Так что важно поощрять себя за правильный выбор. Очевидно, не стоит покупать AirPods в качестве поощрения за минимальный платеж по кредитной карте. Но можно, допустим, позволить себе тратить небольшую сумму в конце каждого месяца, если вы сделали запланированные сбережения. Если вам свойственна соревновательность, можно задаться целью выполнить какой-то челлендж.

Автоматизируйте финансы

Чем больше решений вам приходится принимать в течение дня, тем выше нагрузка на мозг. В какой-то момент вы устаете от необходимости что-то решать, а это начнет приводить к импульсивным решениям. Постарайтесь автоматизировать процессы, чтобы сделать управление собственными финансами менее изматывающим. «Создание системы, в которой вы должны меньше думать, является ключевым фактором», — рассказал профессор психологии Hult International Business School (Сан-Франциско) Мэтью Джонсон.

Если ваша цель — откладывать определенную сумму каждый месяц, стоит установить автоматическое отчисление некоторой доли зарплаты на сберегательный счет через интернет-банк. Это избавит вас от необходимости думать об этом.