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Хотите сбежать из шумного города? Дарим сертификаты для романтического отдыха в «Ислочь-Парке»

18.05.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18 мая в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из трех сертификатов на романтический отдых в «Ислочь-Парке» (по секрету — это самое ценное, что мы когда-либо разыгрывали на «Афише»). Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 24 мая.

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Фото предоставлено организаторами

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 3 сертификата на двоих. Соответственно, победителей будет 3, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 23 мая, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу, 24 мая.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».


Победителям предлагают три приза в виде пакета «Романтика в сказочном лесу» в «Ислочь-Парке». Смотрите, что он включает.

  • проживание в номере Double Superior на 1 сутки для двух человек;
  • посещение аквазоны (бассейн, сауна, хамам; сеанс — 90 минут);
  • релаксирующий массаж для двоих (1 процедура, 60 минут);
  • ароматическая жемчужная ванна (2 процедуры по 20 минут);
  • час катания на велосипеде для двух человек;
  • персональный киносеанс для двух человек;
  • ужин для двух человек (2 закуски, 2 горячих блюда, 2 гарнира, 2 десерта, 2 чая/кофе) (Можно выбрать любые блюда из основного меню. Все сеты, все ассорти и цыпленок корнишон с тайским соусом считаются двумя блюдами);
  • завтрак.


«Ислочь-Парк» находится всего в 30 км от Минска, в сосновом лесу возле старинного городка Раков. Если надумаете туда заглянуть, вот телефон для справок и бронирования: +375 29 273−99−46.

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

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Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить сертификаты на романтический отдых

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Теги: Минск
 
 
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18 мая в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из трех сертификатов на романтический отдых в...
 
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