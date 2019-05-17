Дружно, весело, по-семейному

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

отметили Международный день семьи в Городке. 15 мая в КПЦ прошёл праздник, который собрал вместе и взрослых, и малышей.





Для ребят и их родителей члены творческих коллективов Городокского ГДК и ДШИ исполнили свои лучшие вокальные номера. Библиотекари отдела детской и юношеской книги центральной районной библиотеки показали юным участникам мероприятия кукольный спектакль. Все желающие смогли бесплатно посмотреть мультфильм в кинотеатре. Работники РОЧС провели мероприятия первого этапа республиканской акции «Не оставляйте детей одних!», ребятам и их родителям рассказали о безопасном поведении на каникулах, раздали наглядную информационную продукцию. За счёт средств профсоюзных первичек предприятий и учреждений города для детей организовали сладкий стол. Председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Пушкова передала воспитанникам ЦКРОиР сладкие подарки от общественного объединения. Собравшихся с Международным днём семьи поздравили председатель райобъединения профсоюзов Ирина Дорощенко, начальник отдела загса райисполкома Наталья Кочанова.

В рамках семейного праздника прошло награждение победителей районного фотоконкурса «Спортивная жизнь Городка», посвящённого Дню Победы. Победителем в возрастной категории от 6 до 12 лет стал Роман Груганов, от 12 до 18 лет — Ксения Башекина, в категории старше 18 лет — Самвел Галоян. В номинации «Самый спортивный коллектив» первое место заняла «Птицефабрика Городок», второе — воинская часть, третье — ГПКиТС.

Награды получили победители районного детского конкурса «Пасхальный сувенир». В номинации «Пасхальное яйцо» первое место заняли Алина Верамович, Юлия Тихонович и Юлия Шейдина (Меженская детский сад-средняя школа); второе — Арина Волкова (СШ № 1 г. Городка), Алиса Федотова (кружок соломоплетения Дома ремёсел и фольклора). В номинации «Пасхальное панно» победительницей стала Кира Соболева (ясли-сад № 2 г. Городка). В номинации «Пасхальный подарок» лучшей жюри назвало работу Юлианы Пшеничной из аг. Пальминка. На втором месте — Матвей Кузнецов и Павел Архиреев (кружок соломоплетения Дома ремёсел и фольклора), на третьем — семья Кристины Бородёнок из Городка. Приз зрительских симпатий получила Диана Гвоздёва из СШ № 2 г. Городка. За уникальную пасхальную открытку получила приз Анна Фёдорова из этого же учреждения образования. Также были награждены победители конкурса пасхальных куличей.

Ирина Дорощенко, Наталья Кочанова и Татьяна Пушкова в Международный день семьи поздравили с рождением двойни семью Степулёнок из Городка.

Любовь ШЛЕЙКО.