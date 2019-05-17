Источник материала: Гарадоцкi веснiк

участника Великой Отечественной войны, спустя 75 лет после её окончания смогла уроженка Рязанской области Российской Федерации Людмила Павловна Ашарина. Красноармеец Павел Алексеевич Ашарин нашёл упокоение на городокской земле.

На братском кладбище на мемориале «Бессмертие» в самом сердце Городка на одной из мемориальных досок нанесена надпись «рядовой Агнарин», на другой — «красноармеец Ашарнов». Как оказалось, речь идёт об одном и том же человеке — Павле Ашарине. Суматоха военных лет, неразборчивый почерк учётчиков. Да мало ли могло быть причин, по которым в фамилии бойца была допущена ошибка. Да и насколько это сегодня имеет значение. Важно то, что седая уже дочь и её взрослые дочери Галина и Ирина смогли наконец-то приехать на могилу отца и деда.

Со слезами на глазах Людмила Павловна вспоминает:

— Отец в годы войны был ранен трижды. Первый и второй он даже приезжал домой на реабилитацию, привозил с собой сослуживцев. Приехал и по печальному поводу — вместе с мамой они похоронили моего старшего брата, которому в то время было немногим больше трёх лет. А вот третье ранение оборвало жизнь папы — его не успели довезти до госпиталя.

Когда в дом пришла похоронка, ей и верили, и не верили. В душе до последнего жила надежда, что отец вернётся живой. Когда она угасла, преодолевать житейские трудности семье помогала вера в то, что они непременно найдут могилу их героя, который встал на защиту Родины и, не дожив до Великой Победы, погиб.

Старшая дочь Людмилы Павловны Галина рассказывает, что найти место захоронения ей помогла подруга, которая разыскала сведения о его боевом пути на сайте в интернете.

Семья дочери красноармейца сейчас живёт в Павловском Посаде под Москвой. Они преодолели немалый путь, чтобы поклониться могиле отца и деда. Символично, что произошло это сразу после Дня Победы. Гости из Российской Федерации впечатлены тем, как в Беларуси чтят память героев войны, как заботятся о могилах солдат и офицеров, мирных граждан и партизан. Они благодарны белорусам за это и уверены, что так будет и впредь: не зарастёт народная тропа к могилам тех, кто ценою жизни завоевал победу для будущих поколений.

Любовь ШЛЕЙКО.