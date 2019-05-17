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Сотрудника ГАИ убили выстрелом в голову, при нем найден пистолет

18.05.2019 10:20 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Следственный комитет рассказал подробности громкого убийства лейтенанта ГАИ в Могилевской области. Парень был убит выстрелом в голову, табельное оружие было найдено при нем вместе с документами.

В телегам-канале СК накануне поздно вечером появилось сообщение, в котором рассказывается о ходе следствия. В комитете отмечают, что за сутки после убийства молодого сотрудника ГАИ была проделана колоссальная работа, однако преступников задержать так и не удалось.

По последним данным экспертов, сотрудника ГАИ убили выстрелом в голову, однако окончательные выводы будут сделаны после проведения всех экспертиз. На месте, где было найдено тело, обнаружено табельное оружие, документы и личные вещи лейтенанта.

В настоящее время засматривается несколько версий случившегося, при этом версия с похищением сотрудника ГАИ неизвестными на черном авто приоритетной не является: сообщается, что такие выводы были сделаны в ходе полученных данных. 

СК также отмечает, что около 18 часов 16 мая сотрудник ГАИ находился возле около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской в Могилеве напротив здания Облпотребсоюза. Там он сел в неустановленный автомобиль, а спустя некоторое время был обнаружен погибшим. СК просит всех, кто обладает значимой информацией о произошедшем, сообщить об этом следствию по телефонам 8 (017) 389-50-02, 8 (0222) 23-05-00.

Кроме того Следственный комитет пообещал дать окончательную правовую оценку произошедшему после проведения всех экспертиз и установления обстоятельств произошедшего.

На данный момент в качестве подозреваемых никто не задержан. Сегодня в Могилеве похоронят убитого Евгения Потаповича. Лейтенанту было 22 года.

Напомним, что 16 мая вечером лейтенант милиции Евгений Потапович был похищен, а затем найден убитым в Могилевской области. В розыск объявлен черный автомобиль ГАЗ с полной тонировкой и российскими номерами. О нем лейтенант успел написать своим коллегам незадолго до смерти. По горячим следам никого задержать не удалось.

 
 
 
Теги: Могилев
 
 
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Следственный комитет рассказал подробности громкого убийства лейтенанта ГАИ в Могилевской области. Парень был убит выстрелом в голову, табельное оружие было...
 
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