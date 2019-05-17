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Какую опасность таят узлы щитовидной железы

18.05.2019 09:00 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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При диагностике болезней щитовидной железы врач оценивает два основных параметра: структурную патологию (по УЗИ) и функциональный статус (по гормональному исследованию венозной крови).

Чаще всего пациент сталкивается с двумя основными проблемами:

  • тиреоидит (воспаление щитовидной железы);
  • узловой зоб (наличие узловых образований в щитовидной железе), которые в свою очередь могут сопровождаться нарушением функции щитовидной железы, как в сторону её гиперактивности, так и в сторону снижения её функциональных возможностей (гипотиреоз).

Нарушение функции щитовидной железы требует медикаментозного лечения. Структурная патология, выявленная при УЗИ и не сопровождающаяся нарушением гормонального статуса, не требует назначения каких-либо специфических препаратов, однако требует динамического наблюдения (как правило, раз в год).

Насколько опасны узлы в щитовидной железы? В наше время это очень распространённая проблема во всех возрастных категориях. В данном случае врач обращает внимание на количество и характер узлов, оценивая их по нескольким характеристикам.  Хорошие (доброкачественные) узлы, как правило, множественнные и маленькие (до 1 см); узловые образования, вызывающие подозрение в размерах больше 1 см, одиночные, сложные, с включениями, часто это узлы перешейка щитовидной железы, настораживает и быстрый темп роста узла в динамике. При подозрении на недоброкачественность узлового образования предлагается выполнение пункции «нехорошего» узла.

Могут ли узлы пропадать, рассасываться?

Могут. Если сначала у Вас был узел, а при обследовании через год его не находят, это ни в коем случае не говорит о низкой квалификации предыдущего врача УЗИ или о чуде исцеления: узловые образования могут рассасываться самостоятельно в случае, если это узел типа кисты; также часто «пропадают» узлы, выявленные на фоне аутоимунноготиреоидита, т.к. при данном состоянии ткань щитовидной железы становится неоднородной за счёт неравномерного распределения коллоида в щитовидной железы, что воспринимается врачом как узел; исключить такие узлы можно только при нескольких исследованиях щитовидной железы с определённым временным интервалом.

Опухоли щитовидной железы – это та локализация, которая поддаётся эффективному лечению с благоприятным прогнозом. В нашей стране из-за событий на ЧАЭС и распространённости данной проблемы лечение опухолей щитовидной железы развито на очень высоком уровне. Выполняется полное удаление щитовидной железы, после чего будет назначена пожизненная заместительная гормонотерапия.

Насколько опасно лечение гормонами щитовидной железы: а я не поправлюсь?

Все страхи, сопровождающие, необходимость лечения гормонами никак не связаны именно с гормонами щитовидной железы. лечение  гормонами щитовидной железы абсолютно безопасно, синтетический аналог гормонов щитовидной железы-левотироксин натрия (он же эутирокс, он же L-тироксин) признан самым безопасным препаратом в мире и успешно назначается и грудным младенцам, и детям, и беременным, и кормящим, а также взрослым и пожилым людям. Если же и возникают неприятные реакции, то не на сам препарат, а на неправильно подобранную его дозу. Поэтому, если врач принял решение о приёме этого препарата, бояться не стоит, особенно важно это в детском возрасте, т.к. нелеченный гипотиреоз у деток может вызывать у них развитие слабоумия, задержку роста, физического и полового развития. В нашей стране из-за риска этих неблагоприятных событий всем новорождённым деткам в роддоме проводится скрининг на наличие врожденного гипотиреоза для своевременного его лечения. Однако даже при хороших анализах в роддоме это состояние может возникать и впоследствии, поэтому так важно регулярно посещать врача, который сможет вовремя заметить признаки неблагополучия в развитии ребёнка и направить его к специалисту.

Как часто нужно (или можно) делать УЗИ щитовидной железы и исследование крови на гормоны?

Как правило, не чаще одного раза в год, т.к. даже при неблагоприятном протекании болезни узлы растут не такими быстрыми темпами; в некоторых случаях Вам могут предложить повторить УЗИ не ранее, чем через 6 месяцев. Гормональный статус также достаточно оценивать раз в году, однако при нарушении функции щитовидной железы и назначении специфического лечения это придётся делать чаще, в зависимости от диагноза. Благодаря акциям здоровья,

направленным на скрининг заболеваний среди населения, работе передвижной диагностической лаборатории «Красный Крест» по всей области, в т.ч. и в нашем районе, успешно диагностируется большое количество разных форм узлового зоба.  Если взять статистику заболеваемости, то в 2018г. взято на Д-учёт 137 человек с узловым зобом (в 2017г-68 человек), 42 из них выполнена пункция узлов (в 2017г-36). Это ни в коем случае не говорит о росте случаев узловых образований щитовидной железы, скорее это говорит о налаженной работе по их выявлению. Однако расслабляться не стоит, по данным наблюдения особое внимание на своё здоровье следует обратить лицам, с узлами в щитовидной железы, особенно на фоне аутоимунноготиреоидита, и которым на момент аварии на чаэс было от 0 до 18ти лет-риск развития рака щитовидной железы у этих лиц выше.

 

Татьяна МАРТЫСЮК,

эндокринолог УЗ «Каменецкая ЦРБ».

Какую опасность таят узлы щитовидной железы

Author: Редактор сайта

 
 
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При диагностике болезней щитовидной железы врач оценивает два основных параметра: структурную патологию (по УЗИ) и функциональный статус (по гормональному......
 
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